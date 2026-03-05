La Russa dice "Sei carina" alla giornalista Roberta Benvenuto di Piazzapulita dopo la mostra sulle donne

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Imbarazzo e critiche per una frase che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha rivolto a una giornalista, Roberta Benvenuto, a margine dell’inaugurazione della mostra “Il volto delle Donne – 80 anni di Repubblica: Storie di ingegno fino alle madri costituenti”. “Tu chi sei? Sei carina”, ha detto La Russa, prima di provare a correggere il tiro aggiungendo “ma soprattutto sei brava”.

La mostra sulle donne a Palazzo Madama

Polemiche per una frase detta da Ignazio La Russa a margine dell’inaugurazione di una mostra.

La mostra in questione era “Il volto delle Donne – 80 anni di Repubblica: Storie di ingegno fino alle madri costituenti”.

ANSA

La mostra è stata allestita a Palazzo Madama per celebrare il contributo femminile alla nascita della Repubblica italiana.

La frase di La Russa alla giornalista Roberta Benvenuto

Il presidente del Senato Ignazio La Russa si è rivolto a una cronista del programma Piazzapulita su La7 in un modo che sta facendo discutere.

La giornalista Roberta Benvenuto lo ha avvicinato per una domanda sul ministro Guido Crosetto al termine dell’inaugurazione della mostra “Il volto delle donne” dedicata alle madri costituenti.

“Tu chi sei? Sei carina“, ha detto alla giornalista il presidente del Senato.

La frase “sei bella” e poi “sei brava”

Poi La Russa ha provato a correggersi: “Ma soprattutto sei brava. Perché oggi le donne valgono soprattutto se brave”.

Il presidente del Senato poi ha sottolineato di non voler rispondere a domande che non riguardassero la mostra.

Quindi, in sostanza, non voleva rispondere alle domande che la giornalista intendeva fare su Guido Crosetto.

Benvenuto: “Gli è scappata la frizione…”

La vicenda, e la frase incriminata, è stata commentata direttamente da colei che l’ha subita, Roberta Benvenuto.

Intervenuta a Un giorno da pecora su Rai Radio1, la giornalista ha spiegato di essersi presentata a La Russa e di aver manifestato l’intenzione di fargli una domanda.

“Ovviamente la riposta che volevo avere su Crosetto e sul suo viaggio a Dubai (mentre Usa e Israele attaccavano l’Iran) non l’ho avuta”, ha commentato.

E alla domanda se abbia vissuto quella frase come una battuta o una frase sessista ha risposto: “Il sessismo è autoevidente, se fossi stata uomo non avrei mai avuto quella risposta, dopo di che ho pensato che gli fosse, come dire, scappata la frizione”.