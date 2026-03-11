La Russa e la battuta sulla carabiniera dal Senato, "ai miei tempi avevano tutti i baffi, siete fortunati"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ignazio La Russa ha scherzato e ha fatto una battuta con alcuni carabinieri e con la scorta mentre aspettava, all’ingresso del Senato, l’arrivo del premier Giorgia Meloni. “Ai miei tempi i carabinieri avevano tutti i baffi, che fortunati che siete”, ha detto il presidente del Senato, sorridendo a una carabiniera poco prima di entrare a Palazzo Madama con la presidente del Consiglio.

La Russa e la battuta sulla carabiniera

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha scherzato durante un momento informale davanti all’ingresso di Palazzo Madama.

La Russa era in piedi davanti all’ingresso, con alcuni carabinieri e agenti della scorta, in attesa del rientro in Senato della premier Giorgia Meloni.

E mentre attendeva l’arrivo della presidente del Consiglio, La Russa ha scherzato, con ironia, con i carabinieri e una donna carabiniere.

La frase alla carabiniera: “Ai miei tempi avevano tutti i baffi”

La Russa, dopo essersi voltato e aver sorriso a una carabiniera ha fatto una battuta.

“Ai miei tempi i carabinieri avevano tutti i baffi, che fortunati che siete”, ha detto il presidente del Senato.

Poco dopo è arrivata la macchina con a bordo Giorgia Meloni che si è affrettata, assieme a La Russa, a entrare in Senato.

La Russa e l’insulto a Nicita in Aula

Proprio in Senato, in occasione di una seduta da lui presieduta sull’esito alla richiesta di aiuti dai paesi del Golfo, La Russa si è lasciato andare a un commento che ha scatenato polemiche.

Dopo l’intervento del senatore Ettore Antonio Lichieri, del Movimento 5 Stelle, Ignazio La Russa ha commentato con un “che interventone”, rivolto

Poco dopo poi La Russa ha anche insultato il senatore del Pd Antonio Nicita, dicendo a chi aveva vicino: “Come si chiama quel cogl***e che continua a urlare?”.

La frase “Sei carina” alla giornalista

Qualche giorno fa, invece, aveva fatto discutere una battuta che La Russa aveva rivolto a una giornalista.

A margine dell’inaugurazione della mostra “Il volto delle Donne – 80 anni di Repubblica: Storie di ingegno fino alle madri costituenti”, la giornalista di Piazzapulita Roberta Benvenuto gli si era avvicinata per una domanda sul ministro Guido Crosetto.

“Tu chi sei? Sei carina”, aveva detto alla giornalista il presidente del Senato, per poi provare a correggere il tiro: “Ma soprattutto sei brava. Perché oggi le donne valgono soprattutto se brave”.