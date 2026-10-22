La Russa esclude l'alleanza con Vannacci, "ha tradito la fiducia di Salvini, un accordo sarebbe un affronto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ignazio La Russa si è seduto al tavolo del Pulp Podcast e ha risposto a tutta una serie di domande sui temi di attualità e non solo, ripercorrendo la carriera politica e la storia d’Italia. Tra i temi trattati c’è anche quello delle future elezioni, la legge elettorale e le alleanze. Ribadisce fermamente un no a Vannacci perché si è comportato in maniera “non etica” con il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini.

La Russa su alleanza con Vannacci

Ignazio Benito La Russa, seconda carica dello Stato, è stato ospite a Pulp Podcast, il podcast condotto da Davide Marra e Fedez. In una puntata di oltre un’ora, nella quale si sono toccati moltissimi punti, è arrivata senza sorprese la domanda su Roberto Vannacci.

Marra chiede a La Russa se ci sarà un’alleanza per le prossime elezioni. Il presidente del Senato non ci pensa due volte a dire di no. “No, non ci alleiamo”, conferma.

“Il primo a doverlo dire dovrebbe essere il capo del partito e del Governo. E quindi io sono perfettamente in linea con quello che dice Giorgia Meloni”.

I motivi del “no”

La Russa spiega anche i motivi dietro la presa di posizione dell’attuale maggioranza. “Non voglio esaminare quello che dice parola per parola Vannacci, e ce ne sono cose che non mi piacciono di quelle che dice”, comincia a spiegare. Alla fine un piccolo elenco lo fa: cita per esempio l’incompatibilità sulla linea della politica estera, sul tema femminicidio “che lui giustifica” e l’omofobia.

“Quello che tiene distante Vannacci da Meloni – prosegue – è l’etica”. Spiega che Roberto Vannacci ha tradito la fiducia di Salvini. “Se uno oggi accettasse di fare un accordo con lui, sarebbe un affronto al vicepresidente del Consiglio”.

“Lui si è fatto nominare vicesegretario nazionale e ha preso i voti, finiti i voti l’ha nominato vicepresidente del secondo partito della coalizione di centrodestra – ripercorre le vicende di Vannacci fino a oggi – e se tu dopo lo mandi a quel Paese senza che quello ti abbia mai offeso e fai un altro partito, togliendogli una parte dei parlamentari e di elettori, mi aspetto un comportamento diverso”.

“Non l’ho mai incontrato”

Verso la fine della puntata, negli ultimi minuti durante la chiusura, La Russa torna a citare Roberto Vannacci. Il periodo che rievoca è quello di quando era ministro della Difesa.

Dice che “venivano tutti i generali a strusciarsi, a far finta…”, intendendo a farsi vedere. “Una sfortuna”, commenta.

Dice di non aver visto Vannacci neanche ai comizi di Almirante, quando c’erano “molti generali in borghese”. Conclude dicendo di averlo conosciuto solo con l’uscita di “quel libro” dal successo clamoroso. Termine che ribadisce più volte, finendo con una frecciatina: “Non voglio dire sospetto”.