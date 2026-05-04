La Russa festeggia lo scudetto dell'Inter e ironizza su Schlein, paragone con Dimarco: "Fa assist alla destra"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ignazio La Russa ha festeggiato a Milano il 21esimo scudetto dell’Inter. Il presidente del Senato ha cenato all’hotel Sheraton, dove erano presenti anche i calciatori nerazzurri, e ha fatto tardi assieme a un gruppo di amici. Commentando la stagione dei neo campioni d’Italia ha poi fatto una battuta paragonando Federico Dimarco… a Elly Schlein: “È un terzino sinistro che converge a destra. Un po’ come la Schlein, che fa passaggi alla destra e la destra poi fa gol…”.

La Russa e lo scudetto dell’Inter

Ignazio La Russa, poche ore dopo la grande notte di festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, ha parlato di calcio a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora.

“Il campionato è stato divertentissimo, non dimentichiamo che venivamo da una sconfitta durissima e infatti le prime partite dell’anno non erano andate bene”, ha detto il presidente del Senato.

“In quest’ultima partita bastava un punto, gli avversari non avevano vinto e quindi ci hanno tolto un po’ di pathos ma il campionato è stato meraviglioso”, ha aggiunto in riferimento al pareggio del Napoli a Como, in seguito al quale all’Inter sarebbe bastato un pari contro il Parma (gara poi vinta 2-0) per diventare matematicamente campione d’Italia.

La festa di La Russa a Milano con la squadra

La Russa ha celebrato il 21esimo scudetto dell’Inter a Milano, come migliaia di tifosi che hanno invaso prima San Siro poi piazza Duomo e le strade del centro fino a notte fonda.

“Sono passato prima a casa e poi sono arrivato un attimo prima dei giocatori all’hotel Sheraton, ho festeggiato con loro ed altri amici, fino alle due e mezza di notte, poi sono andato a casa”, ha detto il presidente del Senato.

Poi La Russa ha aggiunto anche dettagli sula cena e sui festeggiamenti: “Abbiamo mangiato del Patanegra e, personalmente, ho brindato con una birra“.

Il paragone tra Dimarco e la Schlein

Secondo La Russa, passando a un commento dell’annata nerazzurra, “il primo simbolo di questa Inter è Marotta, senza un presidente come lui il passaggio da Inzaghi a Chivu non ci sarebbe stato”.

“Quindi metto Marotta, poi la squadra e poi l’allenatore, che è stato bravissimo. E poi Dimarco, Lautaro e Barella“, ha aggiunto.

E proprio sul laterale sinistro, La Russa ha concluso con una battuta: “Dimarco un terzino sinistro che converge a destra. Un po’ come la Schlein, che fa passaggi alla destra e la destra poi fa gol…”.

Federico Dimarco, esterno mancino, quest’anno ha battuto il record di assist (18) in una singola stagione di Serie A, a cui ha aggiunto anche 6 gol.