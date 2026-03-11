Ignazio La Russa in Aula insulta Nicita, "Chi è quel c*******?": il senatore Pd lo accusa di "bullismo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Polemiche in Senato con protagonista il presidente Ignazio La Russa, che ha commentato ironicamente l’intervento di Ettore Antonio Licheri del Movimento 5 Stelle, definito “un interventone”, e ha poi insultato il senatore del Pd Antonio Nicita, da lui chiamato “cogl***e”. L’esponente dem, una volta appresa la notizia del fuorionda, ha replicato al presidente del Senato accusandolo di bullismo.

La polemica di La Russa sull’intervento di Licheri

In occasione di una seduta del Senato sull’esito alla richiesta di aiuti dai paesi del Golfo del 5 marzo, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha fatto alcuni commenti polemici.

Dopo l’intervento del senatore Ettore Antonio Lichieri, del Movimento 5 Stelle, La Russa si è rivolto a chi era al suo fianco e ha commentato ironicamente: “Un interventone“.

ANSA

L’insulto di La Russa a Nicita in Senato

Nella stessa circostanza, poco dopo, Ignazio La Russa ha anche insultato il senatore del Pd Antonio Nicita.

A chi era accanto a lui, il presidente del Senato ha chiesto sottovoce: “Come si chiama quel cogl***e che continua a urlare?“.

Quando gli hanno segnalato il nome del senatore del Pd, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto al microfono: “Nicita abbiamo apprezzato il suo intervento”.

“Grazie presidente”, la replica del senatore del Partito Democratico.

La reazione del senatore del Pd

Dopo il video diventato virale, Antonio Nicita ha diffuso una nota:

“Ho appreso che il presidente La Russa, nella giornata di giovedì scorso, si è rivolto al segretario generale, a microfoni spenti all’Aula ma non alle tv, appellandomi con un termine volgare. Si tratta di un fatto molto grave che evidenzia mancanza totale di rispetto istituzionale e inidoneità al ruolo. Talmente grave che il regolamento non prevede casi di tutela dei parlamentari per offese dirette a membri del Parlamento. Il fatto che il microfono fosse spento è un’aggravante, non solo perché non ho potuto difendermi in quel momento, ma anche perché ciò evidenzia semmai la consuetudine di un linguaggio non idoneo al ruolo e all’istituzione. Al segretario generale va la mia solidarietà per essere stato costretto a condividere quel linguaggio. Il tema non sono, infatti, le scuse personali, che non chiedo. Perché in questa istituzione sono stato offeso come senatore e l’offesa ha riguardato il Senato tutto, ciò che ciascuno di noi rappresenta e ciò che lo stesso presidente dell’istituzione rappresenta. O almeno dovrebbe rappresentare. La tutela non può dunque che essere richiesta fuori dall’Aula. Che esempio diamo alle scolaresche che vengono in Senato ad assistere ai nostri lavori? Forse l’idea che il potere conferisce a chi lo esercita il bullismo e l’impunità di offendere la dignità altrui? Come possono restare credibili le istituzioni democratiche se in Aula avvengono fatti così gravi da parte del presidente?” Forse ti può interessare Giorgia Meloni in Parlamento, i timori per le armi nucleari e i missili dall'Iran: "Potrebbero colpirci" Giorgia Meloni ha parlato della guerra in Iran e del ruolo dell'Italia, oltre alle possibili conseguenze dai rincari al rischio di attacchi nel nostro Paese

La battuta di Ignazio La Russa alla carabiniera

Nella mattinata di mercoledì 11 marzo, Ignazio La Russa ha anche scherzato con i carabinieri alla porta di Palazzo Madama, in attesa del rientro al Senato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la relazione sulla posizione dell’Italia sulla guerra in Iran.

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa, commentando la presenza di una carabiniera, ha detto sorridendo: “Ai miei tempi i carabinieri avevano tutti i baffi, che fortunati che siete!”.

Alcuni giorni fa aveva creato imbarazzo e scatenato critiche la frase rivolta da Ignazio La Russa alla giornalista di Piazzapulita Roberta Benvenuto, a margine dell’inaugurazione della mostra “Il volto delle Donne – 80 anni di Repubblica: Storie di ingegno fino alle madri costituenti”.

“Tu chi sei? Sei carina“, ha detto il presidente del Senato, che ha poi prontamente corretto il tiro, aggiungendo “Ma soprattutto sei brava”.

“Perché oggi le donne valgono soprattutto se brave”, ha chiosato Ignazio La Russa per chiudere la questione.