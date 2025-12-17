La Russa jr e la rivelazione sulla depressione per le accuse di revenge porn, "ho pensato al suicidio"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dopo l’archiviazione per l’accusa di violenza sessuale e la sentenza di “non doversi procedere” per “estinzione del reato” per l’altra imputazione di revenge porn, Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, ha voluto parlare dei suoi sentimenti e dei suoi stati d’animo. “Nonostante abbia cercato di nasconderlo in questi due anni ho sofferto di depressione, arrivando anche a pensare al suicidio. Avevo paura di avere un’etichetta per la vita”, ha scritto.

La Russa jr parla dopo le accuse

“Essendo cadute tutte le accuse sul mio conto vorrei per la prima volta entrare nel merito della storia di cui purtroppo, in un modo o nell’altro, tutti avrete sentito parlare”: inizia così la rivelazione del figlio di Ignazio La Russa.

“Ho aspettato, fiducioso nella giustizia, un esito per due anni, così come ho aspettato di poter spiegare il mio punto di vista pubblicamente”, ha aggiunto.

“Non voglio entrare nei dettagli di quello che è successo quella notte perché, nonostante io non sia colpevole, non sarebbe rispettoso nei confronti della ragazza”, ha scritto Leonardo Apache.

La Russa, i pregiudizi e il ruolo del padre

Poi ancora: “Ci tengo a dire che quella sera ho parlato a lungo con la ragazza ci siamo confidati uno con l’altro sia nel tragitto in macchina sia una volta a casa. Non penso che questo testo faccia cambiare idea alle persone che hanno pregiudizi su di me per il ruolo ricoperto da mio padre“.

La Russa Jr ha detto di voler esprimere il suo punto di vista “dopo che per anni ho dovuto sentire quello di altri” e sopratutto per rispondere a sostiene che lui sia stato “favorito o privilegiato”.

In questi anni, dice, “le persone sono arrivate a conclusioni affrettate, etichettandomi, giudicandomi, augurandomi il carcere, la morte e via dicendo, senza però avere alcuna cognizione di quanto fosse effettivamente accaduto, senza un solo elemento che dimostrasse in qualsiasi modo la mia colpevolezza”.

La confessione: “Ho pensato al suicidio”

Poi la confessione più difficile: “Nonostante abbia cercato di nasconderlo in questi due anni ho sofferto di depressione, arrivando anche a pensare al suicidio. Avevo paura di avere un’etichetta per la vita, paura che amici e conoscenti mi abbandonassero, paura di non poter mai far emergere la verità”.

Leonardo Apache ha comunque sottolineato di non voler “cercare di passare come il ragazzo perfetto perché non lo sono” e di essere “molto diverso dalla mia famiglia“.

La Russa Jr ha poi detto di non aver studiato legge e non essere appassionato di politica: “Questa storia mi ha insegnato che nella vita serve maturità, ma servono anche elementi per poter giudicare o puntare il dito contro una persona. Non sappiamo cosa provano gli altri quando li emarginiamo, quando ci sentiamo superiori o quando parliamo male di loro alle spalle”.

Niente revenge porn per La Russa jr

Dal punto di vista giudiziario non c’è stata solo l’archiviazione per l’accusa di violenza sessuale. Leonardo Apache La Russa, infatti, ha incassato anche una sentenza di “non doversi procedere” per “estinzione del reato” per l’altra imputazione di revenge porn, scaturita sempre da una denuncia dell’ex compagna di liceo dopo l’ormai famosa notte tra il 18 e il 19 maggio di due anni fa.

La gup di Milano, Maria Beatrice Parati, infatti, ha ritenuto “congrua” l’offerta di risarcimento di 25mila euro da parte del figlio del presidente del Senato a favore della ragazza, da lei mai accettata, e ha dichiarato estinto il reato, sulla base di giurisprudenza evidenziata dalla difesa.