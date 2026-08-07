La Russa ricorda Francesco Guccini in Senato, poi la frecciata ai tifosi del Milan su Franco Baresi

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Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato in Aula Francesco Guccini, morto giovedì all’età di 86 anni. “Ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere generazioni di giovani – ha detto La Russa -. Io che ho rispettato ma non condiviso alcune sue idee di tipo politico, invece ho apprezzato la sua musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità. E quindi mi pare giusto e bello poterlo oggi onorare qui al Senato”. La Russa è poi tornato sulle polemiche per le sue parole in occasione della scomparsa di Franco Baresi: “Qualcuno si è lamentato perché ho privilegiato il suo ruolo di capitano della Nazionale, invece di quello di capitano del Milan. Se i tifosi rossoneri vogliono che lo ricordi così, non ho certo nessun motivo per non farlo”.