La Russa ricorda Francesco Guccini in Senato, poi la frecciata ai tifosi del Milan su Franco Baresi
Il presidente di Palazzo Madama sul cantautore: “Non ho condiviso le sue idee politiche, ma ho apprezzato la sua musica”
Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato in Aula Francesco Guccini, morto giovedì all’età di 86 anni. “Ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere generazioni di giovani – ha detto La Russa -. Io che ho rispettato ma non condiviso alcune sue idee di tipo politico, invece ho apprezzato la sua musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità. E quindi mi pare giusto e bello poterlo oggi onorare qui al Senato”. La Russa è poi tornato sulle polemiche per le sue parole in occasione della scomparsa di Franco Baresi: “Qualcuno si è lamentato perché ho privilegiato il suo ruolo di capitano della Nazionale, invece di quello di capitano del Milan. Se i tifosi rossoneri vogliono che lo ricordi così, non ho certo nessun motivo per non farlo”.