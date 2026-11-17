Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha inviato una lettera aperta al Corriere della Sera dopo il vespaio che ha fatto seguito ad alcune sue dichiarazioni sul fascismo “voluto dal popolo”. Nella sua missiva, La Russa ha citato Renzo De Felice, Giovanni Gronchi e Benedetto Croce. E ha puntato sulla legittimazione del voto a destra, in polemica con alcune dichiarazioni che di tanto in tanto riemergono nel dibattito politico. Se uno “vota a destra diventa ignorante o peggio, e va rieducato”, ha scritto.

Cosa aveva detto La Russa sul fascismo

Riavvolgiamo il nastro. Le polemiche sono divampate quando La Russa ha parlato, il 13 novembre, nell’aula del Consiglio comunale di Milano all’evento intitolato “Giovani di sana e robusta Costituzione“, al quale erano presenti diversi giovani.

Questa la frase incriminata: “La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista. C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà del popolo, che è il valore più alto della democrazia”.

ANSA

Ma La Russa è da anni al centro delle polemiche per la famosa questione del busto di Mussolini lasciatogli in eredità dal padre e poi regalato alla sorella e per la proposta, avanzata nel 2020, di trasformare il 25 Aprile nella “giornata di concordia nazionale nella quale ricordare i caduti di tutte le guerre, senza esclusione alcuna”.

Ricordiamo anche un’intervista del 2016 a La Stampa in cui La Russa spiegò come si divertiva a disarmare chi gli dava del fascista: “Adulatori, basta con i complimenti”.

La lettera di La Russa al Corriere della Sera

“Caro direttore, leggo stupito, ma non troppo, le contumelie rivolte nei miei confronti, non dal Corriere ma da chi non si è neanche peritato di informarsi adeguatamente su ciò che ho detto parlando agli studenti sul tema della ‘Sana e robusta Costituzione’, e non certo della storia del fascismo”.

Questo l’incipit della lettera di Ignazio La Russa al Corriere della Sera. E poi: “A proposito di quest’ultima, comunque, confermo la mia piena adesione al pensiero e agli scritti di Renzo De Felice, e non ai romanzi (di fantasia per definizione) di giornalisti ‘impegnati’. Agli studenti, parlando di attualità, ho semplicemente sottolineato che le scelte del corpo elettorale, del popolo, giuste o sbagliate che siano, possono essere giudicate soltanto dalla storia”.

Chi fu Renzo De Felice

Facciamo una pausa: c’è un motivo preciso se La Russa ha fatto riferimento a Renzo De Felice, storico e professore alla Sapienza di Roma, autore di una famosa biografia di Mussolini. De Felice ruppe con le interpretazioni tradizionali del fascismo, studiandolo come fenomeno storico complesso. Lo storico evidenziò come Mussolini godette di un largo consenso, in particolare fra il 1929 e il 1936. De Felice venne così ripetutamente accusato di voler fare revisionismo e, soprattutto, di voler riabilitare Benito Mussolini, dalla storiografia tradizionale indicato come esempio di male assoluto.

Il riferimento di La Russa ai “giornalisti impegnati” potrebbe essere indirizzato alla storica e personaggio televisivo Michela Ponzani, recentemente entrata in polemica dopo le frasi sul fascismo “voluto dal popolo”.

La Russa su chi vota a destra

Torniamo alla lettera di Ignazio La Russa la Corriere della Sera: “Per alcuni (evito le citazioni), invece, il popolo è sinceramente democratico e illuminato quando vota a sinistra, mentre se vota a destra diventa ignorante o peggio, e va rieducato“.

Altra pausa: fu Stefano Bonaccini del PD uno degli ultimi a sostenere che a sinistra vota la gente più colta. Così disse a fine agosto: “Il voto a destra – prima a Salvini, poi a Meloni e oggi forse a Vannacci – è un consenso che arriva in maniera maggioritaria da chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e, come dice la Meloni, chi sta peggio economicamente”.

Torniamo alla lettera: “Parlavo dell’oggi, ma, per inciso, ho anche detto che ‘fu il popolo’ a decidere anche le elezioni del 1924, aggiungendo testualmente, a scanso di polemiche ‘sbagliando’. Non ho citato — perché non di questo si parlava e nemmeno degli anni del consenso di cui parlano gli storici — i tanti personaggi certamente democratici che votarono per il governo Mussolini, a partire dal futuro Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, allora sottosegretario di quel governo, e del filosofo e storico Benedetto Croce“.

La conclusione: “Era un breve inciso volto semplicemente a ribadire che, allora come ora, è soltanto la storia a poter dare un giudizio definitivo, e non di parte, sulla volontà popolare. Ma evidentemente su certi temi è difficile non suscitare reazioni strumentali, specie da chi non ha mai detto nulla sulle votazioni a ‘maggioranza bulgara’ dei partiti unici dei regimi comunisti“.