La Russa su Paolo Borsellino, "se fosse vivo sarebbe ministro di Fratelli d'Italia": provocazione al fratello

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Infuria la polemica politica in occasione del 34^ anniversario della strage di via D’Amelio: il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato che se oggi Paolo Borsellino fosse vivo “sarebbe ministro di Fratelli d’Italia“. Non è un’affermazione assoluta, ma una provocazione diretta al fratello del magistrato ucciso a Palermo, Salvatore Borsellino, il quale aveva attaccato la premier Meloni. “Chi mi potrebbe smentire?”, ha aggiunto La Russa.

Ignazio La Russa interviene nella polemica

Ignazio La Russa è intervenuto a Catania durante gli ECR Party European Awareness Days.

“Ho letto con attenzione e anche con dispiacere le parole di Salvatore Borsellino su Giorgia Meloni, io ho grande rispetto per tutta la famiglia Borsellino. E il rispetto non viene meno per il fatto che ha la tessera dei partigiani, non viene meno perché non aveva le stesse idee del fratello, che era di destra“.

ANSA

La Russa su Paolo Borsellino

“Non accetto però che nessuno, neanche il fratello, possa decidere di sapere cosa avrebbe fatto oggi Paolo Borsellino“, ha argomentato la seconda carica dello Stato.

Poi la provocazione: “Io ho un enorme rispetto ma ho più rispetto per Paolo Borsellino. È come se dicessi, e non lo dico, e chi mi potrebbe smentire, che se oggi fosse vivo sarebbe ministro di Fratelli d’Italia perché era di destra. Ci vuole rispetto per tutti. Spero non sia offensivo”.

Salvatore Borsellino su Giorgia Meloni

Nei giorni scorsi Salvatore Borsellino aveva rivolto un duro attacco alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, invitandola a smettere di dichiarare di ispirarsi a suo fratello.

Secondo Salvatore Borsellino, la presidente del Consiglio dovrebbe “smettere di dire di ispirarsi alla figura di Paolo Borsellino quando invece quello che sta facendo questo governo è distruggere sistematicamente tutti quei mezzi” che Falcone e Borsellino avevano lasciato alla magistratura per permettere di combattere la mafia.

Il riferimento è alle leggi sui collaboratori di giustizia, sulle intercettazioni, sul 41 bis ed ergastolo ostativo: “Tutto questo è stato spazzato via“, ha commentato Borsellino. “Oggi Palermo è piena di ergastolani usciti dalla galera senza mai aver collaborato con la giustizia”.

Parole che hanno così provocato la risposta del presidente del Senato. Secondo La Russa è una mancanza di rispetto fare ipotesi sulle scelte politiche attuali di Paolo Borsellino.