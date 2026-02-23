La Russa vuole Andrea Pucci a Sanremo 2026, appello a Carlo Conti per "una sorpresa per l'ingiusta sofferenza"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La polemica sulla presenza del comico Andrea Pucci al Festival di Sanremo, poi ritirata dallo stesso, non si è ancora esaurita. Alla vigilia del festival, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha postato sui social un video nel quale auspica un nuovo invito sul palco dell’Ariston per il comico. La Russa si aspettta “una sorpresa” che ripaghi “l’ingiusta sofferenza e l’ingiusto obbligo alla rinuncia” dice.

L’appello di La Russa a Carlo Conti

Attraverso un video pubblicato sui social, il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato le dichiarazioni di Carlo Conti, che si era detto “stupito dal putiferio” nato intorno all’invito di Pucci.

La Russa ha auspicato una sorpresa durante il Festival che possa ripagare il comico per quella che ha definito una “ingiusta sofferenza”.

Facebook Ignazio La Russa

Secondo la seconda carica dello Stato, Conti non dovrebbe limitarsi a prendere atto della decisione del comico, ma dovrebbe trovare un modo per garantirne comunque la presenza. “Mi aspetto qualcosa di più che dire: ‘Vabbè, pazienza, ha deciso lui'”, ha dichiarato La Russa, sottolineando come Pucci sia stato costretto a “gettare la spugna” a causa di minacce e aggressioni verbali.

Le polemiche e la rinuncia di Pucci

La partecipazione di Andrea Pucci era stata duramente contestata sui social, dal pubblico di Sanremo quindi, ma non solo.

Una delle voci critiche è stata la componente Pd della commissione Vigilanza Rai, che aveva definito l’artista “palesemente di destra, fascista e omofobo”. Al centro delle critiche sono finite le sue battute su Elly Schlein, donne, immigrati e omosessuali, oltre a una foto provocatoria pubblicata e poi rimossa dai social dallo stesso comico.

Pucci ha deciso di rinunciare alla serata di Sanremo, portando parte della politica di destra a prendere le sue difese, come la stessa Giorgia Meloni che aveva parlato di “spaventosa svolta illiberale”.

Una presenza “riparatoria” all’Ariston

L’obiettivo di La Russa è quello di superare l’impasse con un gesto simbolico o una partecipazione alternativa. Per il Presidente del Senato, l’obbligo di rinuncia subito da Andrea Pucci è una ferita alla libertà di espressione che merita un risarcimento sul palco dell’Ariston.

Resta ora da capire se e come Carlo Conti accoglierà il suggerimento. La Russa ha ribadito che Pucci è stato preso di mira solo perché considerato “non di sinistra” e che spetta al conduttore trovare la modalità corretta per “ripagarlo” dell’ingiusto trattamento ricevuto, trasformando il caso in un’occasione di pluralismo per il Festival 2026.