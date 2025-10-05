La Russia attacca l'Ucraina vicino al confine con la Polonia, aerei della Nato in volo per rispondere

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Aerei da guerra polacchi e della Nato si sono alzati in volo durante un vasto attacco con droni e missili da parte della Russia contro la città ucraina di Leopoli, nella parte occidentale del Paese, a pochi chilometri dal confine con la Polonia.

Jet polacchi in volo durante l’attacco russo all’Ucraina

La Russia ha attaccato con diversi droni e missili le regioni occidentali dell’Ucraina, quelle più vicine al confine con la Polonia. La città più colpita è stata il capoluogo Leopoli, dove si sono verificate diverse interruzioni della fornitura di energia elettrica.

In risposta all’attacco, la Polonia ha annunciato di aver fatto alzare in volo gli aerei da guerra del suo esercito e quelli degli alleati della Nato di stanza al Paese.

ANSA Conseguenze di un attacco russo in Ucraina

Nelle scorse settimane la Polonia ha segnalato lo sconfinamento nel proprio spazio aereo di jet e droni russi e ha avvisato che, in futuro, si riserverà il diritto di abbattere qualsiasi velivolo non autorizzato che entrerà nel proprio territorio.

Un morto e diversi feriti durante gli attacchi

L’attacco russo sulle regioni occidentali dell’Ucraina è stato molto esteso. Oltre a Leopoli, sono state colpite anche le città di Ivano-Frankivsk e Zaporizhzhia.

Qui i bombardamenti russi hanno causato un morto e sette feriti tra la popolazione civile, ha riferito il capo dell’Amministrazione militare regionale Ivan Fedorov.

A Leopoli i danni sono stati ingenti, ma per il momento non si segnalano morti o feriti. Alcune aree della città sono rimaste senza elettricità e acqua e i mezzi pubblici sono stati bloccati.

A rischio 110 attivisti italiani

Proseguono anche gli attacchi vicini al fronte, nella regione di Sumy, dove un bombardamento russo ha colpito la stazione dei treni della città di Shostka.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che nell’attacco è morta una persona e ne sono rimaste ferite altre 10, tra cui tre bambine.

Nella stazione era presente anche un treno con a bordo 110 attivisti italiani. Il convoglio sarebbe stato sfiorato dall’attacco, ma non si registrano feriti.