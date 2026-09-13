La Russia colpisce l'Ucraina al confine con la Polonia: l'allarme di Kiev alla Nato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

I raid con droni della Russia hanno colpito un treno e una stazione di servizio in Ucraina a pochissimi chilometri dal confine con la Polonia, spingendo il ministro degli Esteri di Kiev ad avvertire la Nato del pericolo imminente. Sul fronte diplomatico, Cremlino e funzionari ucraini aprono alla possibilità di colloqui trilaterali entro il mese di ottobre.

Russia, attacchi al confine con la Polonia

La tensione sul fronte orientale cresce dopo una serie di raid condotti con droni russi che hanno colpito l’Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia, Paese membro dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica.

Nelle ultime ore le incursioni hanno distrutto una stazione di servizio a Yahodyn e centrato la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia nella regione della Volinia, a soli due chilometri dalla frontiera.

ANSA

Non si registrano vittime tra i passeggeri grazie al tempestivo allarme fornito dalle autorità ferroviarie, ma la vicinanza dei bombardamenti ai varchi doganali ha provocato incendi, la chiusura temporanea dei valichi e pesanti ritardi sulla rete dei trasporti.

L’allarme dell’Ucraina sui droni

Le incursioni a ridosso dei confini comunitari hanno provocato la durissima reazione delle autorità di Kiev. Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha ha definito l’attacco “un gesto deliberato per intimorire i Paesi alleati”, dichiarando che la minaccia militare di Mosca sta ormai bussando direttamente alle porte della Nato.

Di fronte all’intensificarsi delle incursioni aeree, Kiev ha rinnovato la richiesta ai partner occidentali di rafforzare la fornitura di sistemi di difesa aerea ed estendere le sanzioni contro il complesso militare-industriale russo.

La pressione mirata sulle infrastrutture di confine punta a compromettere la rete dei trasporti e la logistica degli aiuti internazionali.

La prospettiva dei colloqui a ottobre

Parallelamente all’escalation militare sul campo si registrano timidi accenni di movimento sul canale della diplomazia internazionale.

Il Cremlino non ha escluso la possibilità di tenere un nuovo round di negoziati trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti durante il mese di ottobre, ipotesi confermata anche dal capo di gabinetto presidenziale ucraino Kyrylo Budanov.

Tra le sedi candidate ad ospitare il confronto figurano la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti. L’inviato speciale americano Jared Kushner ha tuttavia precisato che l’ostacolo principale alla definizione di una tregua resta la gestione delle pretese territoriali, con la diplomazia al lavoro per trovare un punto d’intesa che permetta di congelare il conflitto.