La Russia contro il ministro Crosetto per l'offerta a Fedorov, l'attacco di Zakharova: "Meglio Bin Laden"

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La Russia contro il governo italiano. Commentando le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sull’incarico da consulente offerto all’ex ministro ucraino Mykhailo Fedorov, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha rivolto una dura provocazione al governo italiano, citando anche Osama bin Laden. Il fondatore di Al Qaeda “sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano”, ha detto l’esponente di Mosca.

La Russia contro il ministro Crosetto

“Non c’era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo?”. Così scrive sul proprio canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il riferimento è all’intervista a Repubblica di Crosetto, in cui il ministro dice, tra le altre cose, di aver offerto un incarico da consulente all’ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov, estromesso giorni fa dal governo di Kiev.

ANSA

L’esponente del regime di Putin provoca Roma: “È un peccato che Osama bin Laden non abbia vissuto abbastanza a lungo per vederlo: sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano”.

L’offerta di Crosetto a Fedorov

Nell’intervista, Crosetto ha lodato Fedorov, definendolo una figura chiave per l’innovazione militare ucraina, e ha spiegato di voler continuare a sostenere Kiev con nuovi aiuti, anche militarmente.

Il ministro ha raccontato poi di aver offerto un incarico da consulente al suo ex omologo. Un modo, ha spiegato, per dimostragli l’amicizia e la stima nei suoi confronti.

Chi è Mykhailo Fedorov

Fino a pochi giorni fa Mykhailo Fedorov, 35 anni, era il ministro della Difesa ucraino.

Ex consigliere per il digitale del presidente Volodymyr Zelensky, è uno degli esponenti più noti e apprezzati della nuova classe dirigente ucraina.

Nominato ministro della Difesa a gennaio, in pochi mesi ha cambiato l’approccio dell’esercito alla guerra, spingendo sull’uso di droni, digitalizzazione e IA.

Giorni fa è stato rimosso dall’incarico da Zelensky nel quadro di un più ampio rimpasto di governo, scatenando manifestazioni di protesta a Kiev.