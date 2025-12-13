La Russia ha condannato il giudice italiano Rosario Aitala a 15 anni per aver avviato un'inchiesta su Putin

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un tribunale russo ha condannato in contumacia il magistrato italiano della Corte penale internazionale Rosario Aitala a 15 anni di carcere per aver istruito l’inchiesta per crimini di guerra e per il rapimento di centinaia di bambini ucraini contro il presidente russo Vladimir Putin. Ritenuti colpevoli, insieme a lui, anche altri otto magistrati della corte.

Il giudice italiano della Corte penale internazionale Rosario Aitala è stato condannato in contumacia da un tribunale russo a 15 anni di carcere, insieme ad altri otto colleghi.

Il tribunale lo ha accusato di aver “perseguito persone innocenti e di tentata violenza contro persone che godono di protezione internazionale”.

Aitala è stato il giudice che ha istruito l’indagine contro il presidente russo Vladimir Putin, che ha poi portato al mandato d’arresto internazionale nei suoi confronti per crimini di guerra.

Gli altri giudici condannati in Russia

Aitala, che è anche primo vicepresidente della Corte penale internazionale, non è stato il solo a essere condannato per l’indagine e il mandato di arresto contro Vladimir Putin.

Insieme a lui sono infatti stati condannati l’ex presidente della Corte penale internazionale Petr Józef Hofmański e il suo successore Tomoko Akane, il secondo vicepresidente Reine Alapini-Gansou, oltre a Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Haikel Ben Mahfoud, Carranza Luz del Carmen Ibáñez e Bertram Schmitt.

Esattamente come Aitala, tutti i magistrati sono stati condannati in contumacia, cioè senza essere nella disponibilità delle autorità che li giudicavano. Tutti hanno ricevuto pene minori rispetto a quella inflitta al giudice italiano.

Cosa può accadere ora ai giudici condannati

A meno che non si trovino in territorio russo, è difficile che i magistrati condannati possano essere arrestati o subire conseguenze dirette da questa decisione.

L’unica mossa che la Russia potrebbe fare sarebbe l’emissione di un mandato di cattura attraverso una delle poche organizzazioni internazionali di cui fa ancora parte, l’Interpol.

Il coordinamento delle polizie di tutto il mondo però non ha autorità per arrestare nessuno senza un accordo tra le polizie dei Paesi coinvolti. Tutti e nove i condannati sono stati inseriti nella lista dei ricercati internazionali della Russia.