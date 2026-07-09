La Russia minaccia l'Italia dopo i due militari dell'ambasciata espulsi con l'accusa di aver corrotto ex 007

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il caso dei due addetti militari espulsi dall’ambasciata riapre lo scontro diplomatico tra Italia e Russia, che minaccia rappresaglie immediate. L’annuncio dell’espulsione è stato dato dal ministro degli esteri Tajani. Secondo la Procura di Roma, i due sarebbero i referenti dell’attività di spionaggio da parte di due ex membri dei servizi segreti, che avrebbero passato informazioni a Mosca. Il Cremlino ha fatto sapere che risponderà all’espulsione, probabilmente con misure analoghe.

Militari espulsi dall’ambasciata: scontro Russia-Italia

I due militari russi espulsi dall’Italia sono Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov che, come annunciato da Tajani, dovranno lasciare il territorio nazionale entro tre giorni. La decisione presa dal governo è stata comunicata dal segretario generale della Farnesina all’ambasciatore russo a Roma.

“Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Un’ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale”, ha detto il ministro degli Esteri.

ANSA

L’annuncio di Tajani e le ingerenze della Russia

Come anticipato da Repubblica poche ore prima dell’annuncio di Tajani, l’intelligence italiana ritiene che l’attività di reclutamento e corruzione che non sarebbe riconducibile a un singolo funzionario dell’ambasciata, ma a una vera e propria catena di comando dell’intelligence militare russa operante in Italia.

Per questa ragione il governo ha deciso di espellere i due addetti militari russi in servizio presso l’ambasciata. La prima replica all’azione italiana è arrivata dal ministero degli Esteri di Mosca, che ha fatto sapere che risponderà all’espulsione.

Probabilmente Mosca procederà con misure analoghe nei confronti dei diplomatici italiani che operano nella capitale russa.

La Russia minaccia l’Italia: le possibili risposte

Poco dopo è arrivato il commento di Alexei Paramonov, ambasciatore russo, secondo il quale “è impossibile per l’Italia limitare l’influenza della Russia” perché Mosca “può contare su esponenti della statura di Vladimir Putin e Serghei Lavrov”. L’Italia, sempre secondo Paramonov, “oggi non dispone di figure di tale levatura”.

Su Telegram l’ambasciatore russo in Italia ha postato una sua fotografia davanti alla Farnesina (sede del ministero degli Esteri) mentre tiene in mano una foto di Lavrov, e ha scritto di essere stato convocato oggi dal ministero.

L’episodio riporta in primo piano una dinamica che ricorda quanto accaduto nel 2021, quando l’ufficiale della Marina Walter Biot fu fermato mentre passava documenti classificati a un funzionario russo in cambio di denaro. Anche in quel caso ci fu uno scontro diplomatico molto duro tra Russia e Italia.