La Scala condannata per aver licenziato la maschera dopo l'urlo "Palestina libera" alla presenza di Meloni

Il tribunale del Lavoro ha stabilito che il Teatro La Scala deve pagare le spese di lite e le mensilità, dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine, alla maschera che è stata cacciata dopo che aveva urlato, mentre era in servizio, ‘Palestina libera‘. L’episodio si è verificato lo scorso 4 maggio, prima del concerto, alla presenza della premier Giorgia Meloni, in occasione della riunione della Asian Development Bank.

Maschera licenziata per aver gridato “Palestina libera”, La Scala condannata

La decisione del tribunale del Lavoro è stata comunicata dalla Cub. I giudici si sono espressi a favore della maschera in quanto hanno ritenuto “che si è trattato di un licenziamento politico”, come spiegato dal rappresentante del sindacato Roberto D’Ambrosio.

“Con l’assistenza dell’avvocato Villari – ha dichiarato in una nota la Cub di Milano – la lavoratrice (che aveva un contratto a termine) sarà risarcita di tutte le mensilità che intercorrono dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto. Il Teatro dovrà anche coprire le spese di lite”.

“Lo abbiamo sostenuto fin dall’inizio che gridare ‘Palestina libera’ non è reato, e che i lavoratori non possono essere sanzionati per le loro opinioni politiche“, ha aggiunto il sindacalista.

D’Ambrosio ha anche ringraziato i lavoratori che hanno protestato pubblicamente contro la decisione de La Scala in riferimento al licenziamento della maschera.

Inoltre, ha invitato a scioperare il 28 novembre e a partecipare il 29 alla manifestazione nazionale pro Palestina in programma a Milano con ritrovo alle 14 in piazza XXIV Maggio. “Ora il teatro le rinnovi il contratto per evitare altre cause”, ha concluso il rappresentante della Cub.

Quanto dovrà pagare La Scala alla lavoratrice

Secondo quanto deciso dal tribunale, La Scala deve versare alla lavoratrice poco più di 4mila euro di stipendi, vale a dire che dovrà corrispondere gli 809,60 euro mensili che la maschera avrebbe percepito tra l’estromissione e la scadenza del contratto, oltre agli interessi (il contratto scadeva il 30 settembre). Il teatro dovrà inoltre pagare 3.500 euro di spese legali.

Il legale della studentessa: “La Scala ammetta lo sbaglio”

“Speriamo che la sentenza non venga impugnata e che la Scala ammetta lo sbaglio“, ha dichiarato l’avvocato difensore Alessandro Villari.

“Il giudice – ha aggiunto il legale – ha accertato che non si può licenziare un lavoratore per aver gridato ‘Palestina libera’. Tanto più che il gesto è stato fatto durante un evento a cui partecipavano ministri e persone potenti, non semplici osservatori della situazione a Gaza”.

La maschera, una studentessa che lavorava a La Scala con contratto a termine, dopo l’episodio era stata immediatamente convocata dal direttore del personale e cacciata.

Alla giovane era stata mossa la contestazione di aver violato l’ordine di servizio. Con l’aggravante, a detta del teatro, di averlo fatto nel corso di un evento a cui partecipavano ministri e ospiti stranieri.

Dopo il licenziamento, la studentessa ha fatto ricorso, con il sostegno della Cub Informazione & Spettacolo. I giudici le hanno dato ragione, considerando l’atto de La Scala sproporzionato e punitivo.