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È stato eseguito un arresto per furto aggravato a Torino, dove un uomo di 35 anni è stato fermato dopo aver infranto la vetrina di un ristorante del centro con un tombino e aver tentato la fuga con il registratore di cassa. L’episodio è avvenuto nelle prime ore della notte, secondo quanto si apprende dal comunicato delle forze dell’ordine.

La dinamica della “spaccata” in centro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a una spaccata in via Cavour, nel cuore di Torino. Un uomo, poi identificato come un cittadino marocchino di 35 anni, avrebbe utilizzato un tombino per rompere la vetrata di un esercizio di ristorazione. Dopo essersi introdotto all’interno del locale, si sarebbe impossessato del registratore di cassa, dandosi quindi alla fuga in direzione di via San Francesco da Paola.

La Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta tempestivamente, organizzando una ricerca nelle possibili vie di fuga. Gli agenti hanno individuato poco dopo, in via Accademia Albertina, un uomo che corrispondeva alle descrizioni fornite: stava scavalcando un muretto nei pressi dei giardini dell’Aiuola Balbo. Il sospettato è stato raggiunto e fermato in via San Massimo, sempre nel centro cittadino.

Gli elementi raccolti dagli investigatori

Durante il controllo, il 35enne è apparso privo della scarpa destra e presentava diverse escoriazioni e piccoli tagli sulle braccia, probabilmente causati dall’infrazione della vetrata. Nel frattempo, la Volante del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia e il personale della Polizia Scientifica hanno effettuato i rilievi sul luogo della spaccata. Tra i frammenti della vetrata è stata rinvenuta una scarpa destra identica a quella indossata dall’uomo fermato, mentre all’interno del ristorante è stato recuperato il tombino utilizzato per infrangere la vetrina.

Le misure cautelari e la posizione dell’indagato

Il cittadino marocchino, risultato privo di documenti, è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito. Dagli approfondimenti è emerso che l’uomo era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Torino, con l’ulteriore prescrizione di permanere in casa nella fascia oraria compresa tra le 21:30 e le 05:30, oltre all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

IPA