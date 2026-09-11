Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

“Ciao, io sono Laura, entriamo?”. Comincia così il primo giorno di scuola di Aysha, la bambina di sei anni che avrà un’aula di prima elementare e un’insegnante tutte per lei a Ginostra, borgo dell’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie, dove la campanella della scuola è tomata a suonare dopo 20 anni. La maestra prende per mano la piccola alunna, che ha zaino sulle spalle e un cesto con dolci, come da tradizione locale, ed entrano seguiti dagli sguardi di genitori, amici e pochissimi curiosi nella stanza messa a disposizione dalla parrocchia di San Vincenzo Ferreri che diventa così una delle scuole più piccole d’Europa. La maestra Laura Mogi, 42 anni, originaria di Gela, ma residente a Messina e ieri, 10 settembre, ha accolto con un sorriso la sua unica alunna.