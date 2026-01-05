La sera prima del delitto di Garlasco Chiara Poggi "non entrò mai nella cartella 'militari' del pc di Stasi"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Probabilmente verrà posta la parola “fine” sulla così definita zona grigia, ovvero lo spazio temporale tra le 22:09 e le 22:14 del 12 agosto 2007. Fino ad oggi è stato raccontato che Chiara Poggi, la sera prima di essere uccisa nella sua casa a Garlasco, avrebbe utilizzato il pc dell’allora fidanzato Alberto Stasi e avrebbe scoperto il contenuto della nota cartella “militari” in cui l’allora 24enne archiviava immagini pornografiche. Nelle ultime ore i periti Daniele Ochetti e Roberto Porta hanno ribaltato la narrazione: la ragazza, in realtà, aprì il file della tesi di laurea di Stasi.

Chiara Poggi e il pc di Alberto Stasi

Come anticipato, fino ad oggi è stato raccontato che la sera prima di morire Chiara Poggi avrebbe utilizzato il pc di Alberto Stasi all’interno del quale avrebbe scoperto il contenuto della cartella “militari”, dove l’allora 24enne custodiva materiale pornografico.

Nel corso della puntata di Zona Bianca andata in onda domenica 4 gennaio i periti Daniele Ochetti e Roberto Porta hanno rivelato che per questa nuova fase di indagini hanno potuto utilizzare un software ad alta definizione che nel corso delle prime indagini non era disponibile.

Ciò che è emerso dai nuovi accertamenti è che Chiara Poggi, in realtà, non avrebbe mai navigato all’interno della cartella “proibita”, piuttosto “ha aperto una cartella che si chiama ‘documentazione'” presente all’interno della cartella “tesi”.

Alle 22:09, quindi, “apre la tesi di Alberto e la visiona fino al rientro di Alberto“, spiega Roberto Porta a Zona Bianca.

Perché è importante per il delitto di Garlasco

Come anticipato, fino ad oggi secondo la vulgata la presunta scoperta del materiale pornografico di Stasi da parte di Chiara avrebbe fatto poi maturare l’omicidio consumatosi, come noto, il giorno dopo all’interno della villetta dei Poggi.

Come nelle ultime ore è stato sottolineato dal giornalista Gianluca Zanella e dalla collega Ilaria Cavo, ma soprattutto come si può leggere nella sentenza di condanna di Alberto Stasi, il movente del delitto di Garlasco non esiste.

L’ipotesi più dibattuta, ribattuta e riproposta in 18 anni è quella del delitto di impeto, ovvero di un assassinio consumato per un segreto infranto, un’intimità informatica violata. Così, a quanto pare, non è stato: la sera del 12 agosto Chiara Poggi non aprì mai la cartella “militari”, ma si occupò della tesi di laurea del fidanzato.

I nuovi testimoni

Nel frattempo il 2026 si rivela – secondo l’opionione più condivisa – l’anno decisivo per rimettere a posto tutti i pezzi del delitto di Garlasco. Nella stessa puntata di Zona Bianca Alessandro De Giuseppe, noto inviato de Le Iene, ha rivelato di essere in contatto con due testimoni già sentiti dalla Procura ma che rivelerebbero quanto già datto da uno dei primi testimoni in passato.

I due nuovi testimoni, la mattina del 13 agosto 2007, in via Pascoli e dintorni avrebbero notato qualcuno che in realtà non avrebbe dovuto trovarsi in quel posto.