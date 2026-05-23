La Spagna chiede le dimissioni di Sanchez, in migliaia alla protesta di Madrid: le accuse di corruzione

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Nella mattinata di sabato 23 maggio 2026, sono stati almeno 40.000 i cittadini che si sono riuniti a Madrid per protestare contro il governo di Pedro Sanchez. A seguito delle accuse di corruzione contro alcuni degli esponenti del PSOE, partito di cui Sanchez è leader, la Spagna chiede le dimissioni del premier ed elezioni anticipate.

La manifestazione di Madrid

Il delegato del governo centrale della regione ha stimato la presenza di circa 40.000 persone nella marcia organizzata a Madrid sabato 23 maggio.

Le oltre 150 associazioni civiche che formano il gruppo Sociedad Civil Española, organizzatore del corteo, hanno parlato di 120.000 partecipanti.

ANSA

In ogni caso si parla di una partecipazione massiccia al corteo che si è diretto a Moncloa, di fronte alla residenza ufficiale di Pedro Sanchez.

Al termine della manifestazione, un piccolo gruppo di attivisti ha tentato di raggiungere la residenza presidenziale, ma è stato respinto dalla polizia antisommossa.

La protesta è stata sostenuta dal Partito Popolare (Pp) di orientamento conservatore e da quello di estrema destra Vox.

L’affare corruzione in Spagna

Le proteste popolari sono state scatenate dall’accordo raggiunto tra il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) e Junts per Catalunya, nell’ambito dei movimenti per la formazione di un governo.

In cambio del sostegno di Junts per Catalunya alle elezioni alla Presidenza di Sanchez, il PSOE ha accettato di introdurre una legge di amnistia per i separatisti catalani processati dopo il fallito tentativo di secessione.

Il malcontento è ulteriormente cresciuto a seguito dell’imputazione dell’ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, accusato di traffico di influenze e altri reati.

Chieste le dimissioni di Sanchez

Quella che ha preso il nome di Marcia per la dignità ha avuto come obiettivo principale il premier Pedro Sanchez, di cui si chiedono le dimissioni.

Tra le centinaia di bandiere spagnole, sono stati sventolati slogan come “Scioglimento della mafia socialista” e “Sanchez, vai in Venezuela!”.

Sanchez ha assunto il ruolo di presidente del Governo spagnolo nel 2018, a seguito di una mozione di sfiducia verso l’ex premier Rajoy.

Il leader socialista è stato in seguito riconfermato nelle elezioni del 2019 e, più recentemente, in quelle del luglio 2023.