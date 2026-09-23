La Spezia, ritrovata donna su uno scoglio. Salvata dalla Guardia Costiera, era in ipotermia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una donna sarebbe stata soccorsa nella notte tra il 22 e il 23 settembre dalla Guardia Costiera della Spezia dopo essere rimasta per ore su uno scoglio nei pressi di San Terenzo, in provincia della Spezia. Quando è stata raggiunta dai soccorritori, era immobile, infreddolita e in evidente difficoltà. Secondo quanto ricostruito, presentava segni di ipotermia e si trovava in stato confusionale. L’intervento ha permesso di recuperarla e trasferirla in ospedale per gli accertamenti.

Donna ritrovata su uno scoglio, la denuncia del marito

Come riporta la Gazzetta della Spezia, la scomparsa della donna sarebbe stata segnalata ai Carabinieri dal marito, che non aveva più avuto sue notizie per l’intera giornata.

Intorno alle 22, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto della Spezia avrebbe ricevuto una segnalazione dai Carabinieri di Pontremoli.

Vicino alla spiaggia di San Terenzo sarebbero stati trovati alcuni effetti personali riconducibili alla donna, originaria della zona di Pontremoli.

A quel punto sarebbe stata attivata la macchina dei soccorsi.

Il ritrovamento sullo scoglio

La motovedetta avrebbe raggiunto in pochi minuti l’area indicata.

L’equipaggio avrebbe concentrato le ricerche lungo la fascia costiera, fino a individuare la donna sopra uno scoglio.

Il recupero non sarebbe stato semplice.

Il basso fondale rendeva difficoltoso l’avvicinamento dell’unità navale alla costa.

Nonostante le condizioni, un militare sarebbe riuscito a raggiungere lo scoglio con un balzo e a trasferire la donna a bordo della motovedetta.

Come sta la donna ritrovata su uno scoglio

Una volta a bordo, alla donna sono state prestate le prime cure.

I soccorritori avrebbero rilevato segni di ipotermia e uno stato confusionale, compatibili con le ore trascorse all’aperto e a contatto con il freddo.

La motovedetta l’avrebbe poi trasportata in banchina alla Spezia.

Qui sarebbe stata affidata al personale sanitario del 118, già allertato e arrivato sul posto con un’ambulanza.

Dopo le prime cure, la donna sarebbe stata trasferita all’ospedale Sant’Andrea della Spezia per ulteriori accertamenti.