La stella del Liverpool Salah attacca la Uefa sulla morte del 'Pelé palestinese': "Diteci come è morto"

L’attaccante egiziano del Liverpool Mohamed Salah ha attaccato duramente la Uefa, dopo che l’organi di governo del calcio europeo ha pubblicato su Instagram un tributo a Suleiman Obeid, detto il “Pelé palestinese”, ucciso da un attacco israeliano mentre era in fila per ricevere aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Il post della Uefa sul “Pelè palestinese”

La Uefa, l’organo che governa il calcio europeo, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in ricordo di Suleiman Obeid, detto il “Pelé palestinese”, ex calciatore morto nella Striscia di Gaza. La didascalia del post recitava:

Un talento che ha dato speranza a tanti bambini nei momenti più bui.

Il post non menzionava quindi le circostanze della morte di Obeid, ucciso da un attacco israeliano mentre era in fila per ricevere aiuti umanitari. A livello calcistico Israele, per ragioni storiche, fa parte della Uefa. Le squadre di club israeliane partecipano a competizioni come la Champions League e l’Europa League, e la nazionale compete agli Europei.

La reazione di Salah

Il fatto che la Uefa non abbia specificato le circostanze della morte di Obeid ha causato la reazione di Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool tra i più forti della sua generazione nel suo ruolo. Salah ha scritto commentando il post su X:

Potete dirci come è morto, dove e perché?

Non è la prima volta che Salah commenta quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza. Già nel 2023 si era speso perché, a seguito dell’invasione israeliana, fosse consentito l’accesso di aiuti umanitari nella regione.

La morte di Suleiman Obeid

Obeid, come detto, sarebbe morto mentre era in fila per ricevere gli aiuti umanitari distribuiti nella Striscia di Gaza. A dare la notizia della sua morte è stata la federcalcio palestinese.

Non è il primo calciatore palestinese a morire dall’inizio della guerra. Secondo i dati della stessa federcalcio palestinese, tra giocatori, arbitri, allenatori e dirigenti, i decessi ammonterebbero a 321.

Obeid è stato uno dei più forti calciatori palestinesi di sempre. Durante la sua carriera ha collezionato 24 presenze nella nazionale del suo Paese e ha segnato più di 100 gol. Aveva 41 anni e 5 figli.