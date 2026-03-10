La storia del cervello del moscerino della frutta emulato e caricato su pc fa il giro del mondo: cosa sappiamo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’informatico Alex Wissner-Gross, fondatore di EON Systems, ha pubblicato un articolo in cui sostiene che la sua azienda è riuscita a emulare il cervello di un moscerino della frutta. Non a copiare, bensì a emulare, concetto molto differente. La notizia ha fatto il giro del mondo, seppur al momento non è stata ancora pubblicata su alcuna rivista scientifica né sottoposta a revisione paritaria. Per questo va valutata “con le pinze”.

Emulato il cervello di un moscerino della frutta: l’annuncio di EON Systems

“Oggi, per la prima volta, sto pubblicando un video di una società che ho contribuito a fondare, Eon Systems PBC, che dimostra ciò che riteniamo essere la prima incarnazione al mondo di un’emulazione completa del cervello capace di produrre comportamenti multipli”, ha spiegato Wissner-Gross.

Nel 2024, lo scienziato senior di EON, Philip Shiu, e i suoi collaboratori hanno pubblicato su Nature un modello computazionale dell’intero cervello adulto della Drosophila melanogaster, ossia il moscerino della frutta, contenente oltre 125.000 neuroni e 50 milioni di connessioni sinaptiche, costruito a partire dal connectoma FlyWire e da previsioni di apprendimento automatico sull’identità dei neurotrasmettitori.

Quel modello prevedeva il comportamento motorio dell’insetto con un livello di accuratezza stimato al 95%. Si trattava però di un modello disincarnato, cioè di un cervello senza corpo, senza attivazione fisica, senza output motori.

“Ora il cervello ha un posto dove andare”, ha dichiarato l’informatico che ha aggiunto che il suo team, basandosi su lavori precedenti, tra cui il modello computazionale dell’intero cervello di Shiu e colleghi, ha ‘partorito’ il framework di simulazione incarnata NeuroMechFly v2. Una dimostrazione che integra l’emulazione cerebrale basata sul connectoma di EON con il corpo di una mosca simulato fisicamente in MuJoCo (dinamica multi-articolazione con contatto).

Il risultato, sostiene Wissner-Gross, è l’aver ottenuto comportamenti distinti multipli guidati dalla dinamica dei circuiti del cervello emulato. Come si è arrivati a questo esito? L’input sensoriale entra, l’attività neurale si propaga attraverso l’intero connectoma, i comandi motori escono e un corpo simulato fisicamente esegue l’output, chiudendo per la prima volta il ciclo tra percezione e azione in un’emulazione dell’intero cervello.

L’obbiettivo futuro è l’emulazione su scala umana

I lavori precedenti in questo settore hanno modellato cervelli senza corpi oppure animato corpi senza cervelli. “Nessuno aveva mai dimostrato prima un cervello emulato completo, derivato da un connectoma biologico, capace di guidare un corpo simulato fisicamente attraverso molteplici comportamenti naturalistici”, ha dichiarato l’informatico.

Il fondatore di EON Systems ha aggiunto che l’obiettivo è realizzare una emulazione digitale completa del cervello di un topo e di porre le basi per un’eventuale emulazione su scala umana.

Il cervello di un topo ha circa 70 milioni di neuroni, 560 volte il numero di quelli della mosca, e il team di EON sta attualmente raccogliendo i dati connettomici e di registrazione funzionale necessari per tentare l’impresa.

“Se il cervello di una mosca può ora chiudere il ciclo sensomotorio in simulazione, per il topo diventa una questione di scala, non di natura”, ha concluso Wissner-Gross.

La differenza tra simulazione e emulazione

Per capire la portata ipotetica dell’annuncio (come già sottolineato al momento manca una validazione scientifica dell’esperimento), è utile spiegare quale sia la differenza tra simulazione ed emulazione.

Molti progetti di intelligenza artificiale mirano a simulare il comportamento animale sfruttando algoritmi di apprendimento per rinforzo (reinforcement learning). Ciò significa che la macchina “impara” a muovere un corpo virtuale procedendo per tentativi e sbagli, copiando le azioni biologiche, senza però conoscerne i processi interni.

L’emulazione, invece, è la copia diretta dell’hardware biologico: come sottolinea la rivista Wired, secondo quanto dichiarato da EON Systems, il moscerino virtuale non è mosso da un’intelligenza artificiale, ma il suo comportamento scaturisce unicamente dall’esecuzione in un motore fisico di una mappa neuronale biologica fedele alla realtà.

Di fatto, i neuroni digitali si attiverebbero e farebbero scattare azioni esattamente come succede a quelli “naturali”, controllando in tempo reale i muscoli virtuali.