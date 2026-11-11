Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il suo sogno di volare nasce da bambina, quando vivendo nei pressi dell’Aeroporto Militare “Fortunato Cesari” di Galatina, ascoltava il rumore degli aerei. Ma Lucia Sabrina Papa, 56 anni, nata a Salice Salentino, è cieca dalla nascita a causa di una distrofia retinica. Nonostante ciò è riuscita a diventare la prima allieva pilota non vedente in Italia e ha avuto l’opportunità di entrare in una Torre di Controllo, quella Enav dell’aeroporto di Roma-Fiumicino dove ha conosciuto da vicino il lavoro dei controllori del traffico aereo e le tecnologie utilizzate. Alla visita ha partecipato anche la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. A fare gli onori di casa è stato il presidente di Enav Sandro Pappalardo e il Responsabile della Torre di Controllo Aldo Crisafulli.