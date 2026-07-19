La storia di Joan Monfort, l'uomo dietro la foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal: "Un miracolo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il fotografo Joan Monfort svela i retroscena della celebre foto del 2007, definendo un miracolo l’incontro ravvicinato al Camp Nou tra un giovanissimo Messi e il neonato Yamal. Lo scatto benefico, nato per caso da un sorteggio Unicef e rimasto a lungo nell’oblio, diventa storico oggi che Messi e Yamal si sfidano nella finale del Mondiale 2026.

La casualità dietro la celebre foto di Joan Monfort

Nel dicembre del 2007, uno scatto destinato a un calendario benefico ha unito i destini di un ventenne promessa del calcio e di un neonato di pochi mesi. Quel fotografo era Joan Monfort, autore della famosissima foto che ritrae Lionel Messi mentre fa il bagnetto a un piccolissimo Lamine Yamal.

“La probabilità che tutto questo accadesse era come vincere alla lotteria“, ricorda oggi Monfort, che all’epoca lavorava per il quotidiano Sport in una collaborazione solidale con l’Unicef e la fondazione del Barcellona.

La foto con Messi e Yamal

La famiglia di Yamal, residente nel quartiere svantaggiato di Rocafonda a Mataró, ottenne la possibilità di partecipare allo shooting vincendo un sorteggio della Ong. La scelta del calciatore fu interamente casuale: i genitori avrebbero preferito star già affermate come Ronaldinho o Henry, ma il destino scelse l’argentino.

Le difficoltà per immortalare Messi e Yamal

La sessione fotografica, ambientata nello spogliatoio della squadra ospite al Camp Nou, si rivelò tutt’altro che semplice per il fotoreporter. “Per farlo ho sudato sangue“, ha ammesso Monfort nel rievocare quel pomeriggio.

A bloccare inizialmente le operazioni fu la grandissima timidezza di Messi, all’epoca diciannovenne o ventenne, che non aveva alcuna familiarità con i neonati: “Messi era teso come una corda di violino perché credo non avesse mai preso in braccio un neonato in vita sua”.

A sbloccare l’atmosfera e a far sorridere il bimbo fu l’intervento della madre, Sheila Ebana, insieme ad alcuni oggetti portati da Monfort direttamente da casa sua, come la vaschetta azzurra e una paperella di plastica ereditate da sua figlia Jana.

L’immagine, rimasta a lungo nel dimenticatoio, è riemersa nel 2024 grazie a un post social del padre di Lamine, Mounir Nasraoui, diventando rapidamente virale in tutto il mondo.

Dal bagnetto del 2007 alla finalissima mondiale

Oggi quella stessa foto assume un valore premonitore straordinario, mentre le due stelle si preparano ad affrontarsi in New Jersey nella finale della Coppa del Mondo.

Per Joan Monfort, che attualmente lavora come freelance per il quotidiano As e per l’agenzia France-Presse, si tratta di un cerchio perfetto. “Porto quella foto tatuata nell’anima. È stato un miracolo e, vent’anni dopo, continua a essere un miracolo”, sottolinea il fotografo, ricordando come una probabilità calcolata dall’intelligenza artificiale stimasse questo incrocio in una su 6,25 trilioni.

Dalla vaschetta di plastica del Camp Nou all’esordio precoce di Yamal nella Masia, fino alla conquista della maglia numero dieci che fu proprio di Messi, la sfida planetaria di questa domenica sigilla una delle storie più incredibili ed empatiche dello sport moderno.