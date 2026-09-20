La stretta di Meloni sulla scuola, tetto agli studenti stranieri e divieto di burqa: l'annuncio della premier

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Numero massimo di studenti stranieri nelle classi, obbligo di imparare l’italiano per i genitori e divieto di burqa e niqab: sono le nuove misure per la scuola annunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale. “I bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe”, ha detto la premier, spiegando che le norme arriveranno a breve sul tavolo del Consiglio dei ministri. In realtà un tetto al 30% degli studenti stranieri c’è già, dal 2010, anche se in gran parte inapplicato.

Meloni annuncia nuove norme per la scuola

Domenica 20 settembre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a Roma alla giornata di chiusura di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, formazione giovanile di Fratelli d’Italia.

Nel corso del suo intervento, la premier ha annunciato una serie di norme sulla scuola che verranno introdotte a breve dal governo.

ANSA

Un pacchetto di misure sulla scuola che riguarda in particolare gli studenti stranieri.

Numero massimo di stranieri in classe e divieto di burqa

“Sta per arrivare in Cdm un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, e introduce l’obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l’italiano, e introduce il divieto di burqa e niqab a scuola”, ha annunciato Meloni dal palco.

“A scuola – ha detto – si va a viso scoperto e in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi”.

“Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare”, ha detto ancora.

Il tetto agli studenti stranieri c’è già

Un tetto al numero di studenti stranieri in classe, del 30%, c’è già, da tempo: è stato introdotto con la circolare ministeriale dell’8 gennaio 2010 firmata dall’allora ministra Mariastella Gelmini.

Ma non si tratta di un limite rigido, gli uffici scolastici regionali possono cambiarlo o non applicarlo per motivi vari, come spesso accade.

Ad esempio se una scuola ha solo poche classi o una soltanto, una circostanza frequente in molti territori, specie per quanto riguarda le elementari.

La vera novità sarebbe l’introduzione dell’obbligo per i genitori degli studenti stranieri con problemi di inserimento a frequentare corsi di italiano.