Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 30.000 euro in gioielli recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Piacenza. Un giovane di 25 anni, residente a Caserta, è stato fermato in flagranza dopo aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana donna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, aveva raggiunto la città emiliana con l’intento di colpire persone fragili, ma è stato bloccato grazie al tempestivo intervento degli investigatori.

Truffa ai danni di un’anziana a Piacenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella tarda mattinata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno intensificato i controlli nelle aree residenziali di Piacenza. Durante il servizio, i poliziotti in borghese hanno notato una piccola utilitaria parcheggiata in via Guerzoni, risultata appena noleggiata da un cittadino campano.

Poco dopo, un giovane è salito a bordo del veicolo e si è allontanato con estrema lentezza, destando sospetti tra gli agenti. Il comportamento prudente è proseguito anche in autostrada, dove la vettura è stata fermata all’altezza di Castel San Giovanni per un controllo approfondito.

Il fermo e la scoperta dei gioielli

Alla guida dell’auto si trovava un ragazzo diverso dall’intestatario del noleggio, che ha dichiarato di essere privo di patente e si è mostrato visibilmente nervoso. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire, nascosti sotto il sedile del passeggero, numerosi monili in oro e diamanti.

Le indagini immediate hanno consentito agli investigatori di risalire a una donna anziana residente nella zona, che poco prima era stata vittima di una truffa architettata da sedicenti Carabinieri. Questi ultimi, contattandola telefonicamente, le avevano riferito che la sua auto era stata vista nei pressi di una gioielleria appena rapinata, convincendola così a consegnare i propri gioielli a un loro presunto inviato per un controllo.

Il modus operandi del truffatore

Il giovane, poi fermato con la refurtiva, si era presentato a casa della vittima, riuscendo a farsi consegnare tutti i preziosi, ricordi di una vita. Dopo aver lasciato l’abitazione, è stato intercettato dagli agenti che avevano già iniziato a seguirlo, permettendo così di bloccarlo prima che potesse far perdere le proprie tracce.

L’arrestato, un venticinquenne originario di Caserta, aveva raggiunto Piacenza appositamente per mettere a segno truffe ai danni di anziani. Il suo curriculum criminale comprende diversi precedenti specifici per questo tipo di reati, confermando la sua specializzazione nei raggiri ai danni delle persone più fragili.

Restituzione dei beni e provvedimenti a carico dell’arrestato

I gioielli sottratti sono stati interamente restituiti alla vittima, la signora Maria, che ha voluto ringraziare personalmente i poliziotti intervenuti, posando con loro per una foto a testimonianza della gratitudine e della vicinanza tra la Polizia di Stato e le persone più vulnerabili.

Nei confronti del truffatore, la divisione Anticrimine ha disposto un foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni, impedendogli così di tornare nel territorio comunale per un lungo periodo.

IPA