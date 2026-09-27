La Svizzera dice no al referendum e si tiene la neutralità e le sanzioni Ue alla Russia, com'è andato il voto

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

I risultati del referendum in Svizzera hanno respinto la proposta di rafforzare la neutralità della Confederazione attraverso una modifica costituzionale. Il No ha vinto con il 71,2% e ha ripudiato la possibilità di irrigidire il concetto base della politica estera del Paese. Il Sì si è fermato al 29,8% con un’affluenza del 47,1%.

Referendum in Svizzera sulla neutralità: i risultati

Si è votato nella giornata di domenica 27 settembre nei diversi Cantoni della Svizzera e al centro del referendum c’era la possibilità di inserire o meno nella Costituzione una definizione più rigida della tradizionale neutralità del Paese.

Avesse vinto il No, per la Svizzera sarebbe diventato impossibile imporre sanzioni per esempio alla Russia, cosa che dal 2022 il governo di Berna fa, seguendo le sanzioni dell’Unione Europea contro Mosca.

Chi ha vinto il voto

Nessuna modifica costituzionale quindi riguardo alla neutralità permanente della Svizzera. È bene ricordare come il diritto internazionale riconosca già questa peculiarità della Confederazione elvetica che comunque può essere applicata con qualche discrezionalità.

La Svizzera non può partecipare a guerre o inviare aiuti militari ma può decidere se imporre sanzioni economiche o cooperare con alleanze militari, pur senza aderire. I fautori del Sì lottavano proprio per restringere ancor di più questo margine, auspicando una neutralità che fosse ancora più rigida.

Temendo che la neutralità potesse finire per diventare isolamento, nelle settimane precedenti al voto, i sostenitori del No – che hanno poi vinto il referendum – hanno rivendicato per il Paese una “neutralità cooperativa” che quindi permettesse alla Svizzera di poter adottare sanzioni ritenute necessarie. Le previsioni parlavano di due terzi degli elettori contrari all’iniziativa ma il conteggio dei voti ha dimostrato che il No ha vinto con margini anche più ampi di quelli previsti.

Qual era la proposta della destra

A promuovere il referendum sulla neutralità e il relativo testo dal titolo “Salvaguardia della neutralità svizzera“, erano stati alcuni tra i principali partiti della destra con esponenti dell’Udc (Unione democratica di centro) e i nazionalisti di Pro Svizzera, da tempo impegnati a creare una Svizzera neutrale, sovrana e indipendente dalla UE e dalla Nato. Il principale ideologo del quesito posto ai connazionali era stato il miliardario 85enne Christoph Blocher.

Formalmente riconosciuta neutrale dagli altri Paesi europei nel 1815, la Svizzera ha assunto tale caratteristica dopo la sconfitta dei Confederati nella battaglia di Marignano del 1515. La neutralità era stata quindi inserita nella Costituzione nel 1848 e confermata anche dal fatto che in entrambe le guerre mondiali il Paese era riuscito a non schierarsi ufficialmente.

I promotori del referendum chiedevano invece di inserire nella Costituzione federale un nuovo articolo per affermare che la neutralità svizzera deve essere permanente e armata e che la Svizzera non può aderire ad alcuna alleanza militare o di difesa. Di fatti, gli elvetici potevano collaborare con la NATO solo in caso di imminente attacco militare. Inoltre, la Svizzera non avrebbe potuto partecipare a scontri militari tra Stati terzi e adottare misure coercitive non militari nei confronti di Stati belligeranti.

Le reazioni

Il testo promosso dai fautori del Sì era stato bollato da più parti in Svizzera come nocivo per la sicurezza e pro-Putin e Russia. Si temeva che potesse impattare troppo sul normale margine di manovra in politica estera del Paese, facendolo venire meno alla sua naturale flessibilità.

Incassata la sconfitta, il partito del Sì ha commentato così la vittoria del No nel referendum in Svizzera: “Il Comitato per la salvaguardia della neutralità svizzera prende atto con grande rammarico del NO all’iniziativa sulla neutralità. La Svizzera perde così l’occasione di proteggersi dalle pressioni politiche interne ed estere. Ciò aumenta il rischio di guerra in Svizzera. Per la credibilità della neutralità svizzera a livello mondiale, questo NO rappresenta un grave ostacolo”.

“Dall’inizio della guerra in Ucraina, la Svizzera ha ripetutamente adottato le misure sanzionatorie dell’UE contro la potenza nucleare russa, il che ha reso la Svizzera parte belligerante. Ciò ha già comportato conseguenze negative per le imprese e ha indebolito la diplomazia di pace”, si legge in una nota.