La Svizzera vota nel referendum per porre un limite alla popolazione: il no vince con il 55%

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Un’iniziativa popolare dal nome `No a una Svizzera da 10 milioni!`chiedeva di inserire nella Costituzione un limite massimo di 10 milioni di residenti permanenti entro il 2050. I cittadini si sono recati alle urne per esprimere la propria opinione con un referendum. A vincere, con il 54,8% dei voti e il sostegno della maggioranza dei cantoni, è stato il no. Nessun limite alla popolazione verrà imposto.

La richiesta di un limite alla popolazione

È stata definita come una “iniziativa per la sostenibilità” dai propri promotori, la mozione popolare dal nome ‘No a una Svizzera da 10 milioni!’.

Quel che l’Unione Democratica di Centro (UDC) chiedeva era l’imporre, con una legge costituzionale, il tetto di 10 milioni di residenti entro il 2050.

ANSA

Per farlo, si prevedevano misure restrittive in materia di asilo e di ricongiungimento familiare, da attuarsi una volta superata la soglia di 9,5 milioni di abitanti.

UDC e i sostenitori dell’iniziativa sostengono che l’immigrazione sia fonte di seri problemi per il Paese, tra cui la carenza di alloggi e la pressione sui servizi pubblici.

Al referendum vince il no

La proposta di inserire in Costituzione un tetto al numero massimo di residenti è stata oggetto di un referendum, per cui si è votato nel weekend del 13 e 14 giugno 2026.

Infine, l’iniziativa popolare è stata respinta in blocco: il no ha vinto con il 54,8% dei voti, così come riportato nei risultati definitivi.

Il no ha prevalso nei cantoni della Svizzera Romanda, mentre nel Ticino ha prevalso il sì per il 50,7%. In generale, tuttavia, la maggioranza dei cantoni si è dimostrata contraria.

Nella stessa giornata gli elettori hanno approvato con il 52,5% dei voti favorevoli una modifica legislativa che restringe l’accesso al servizio civile rafforzando gli effettivi dell’esercito.

La scelta della Svizzera

Nei giorni precedenti al voto, il governo federale, la maggior parte dei partiti e le associazioni imprenditoriali si erano schierati a favore del no.

Il tetto alla popolazione era stato dichiarato dannoso per l’economia, considerata la forte presenza in Svizzera di manodopera straniera, in particolare nei settori di sanità, finanza, farmaceutica e tecnologia.

Il ministro della Giustizia Beat Jans ha riscontrato nella scelta dei cittadini un segnale di “stabilità, apertura e affidabilità”.