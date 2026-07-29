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La tartaruga Nancy torna in mare dopo le cure, il video commuove Riccione: applausi sulla spiaggia

Applausi e gioia a Riccione per la liberazione della tartaruga Nancy, simbolo di speranza e natura.

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Nella mattina di mercoledì 29 luglio, a Riccione centinaia di cittadini, turisti e bambini hanno assistito alla liberazione di Nancy, tartaruga Caretta caretta curata dal Centro di recupero della Fondazione Cetacea. L’esemplare adulto era stato recuperato al largo di Cesenatico, dove era rimasto impigliato in una rete a strascico.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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