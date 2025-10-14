La telefonata della ministra Eugenia Roccella a Liliana Segre dopo la polemica sulle "gite ad Auschwitz"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ha telefonato personalmente alla senatrice a vita Liliana Segre dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni sulle “gite ad Auschwitz” che, secondo Roccella, sarebbero solo “un modo per ripetere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta”. Liliana Segre aveva commentato: “Stento a credere che una ministra possa averlo detto”.

La telefonata di Eugenia Roccella a Liliana Segre

Stando a quanto appreso e riferito dall’agenzia ANSA, la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella e la senatrice a vita Liliana Segre nel pomeriggio di lunedì13 ottobre si sono sentite telefonicamente.

A chiamare la senatrice a vita sarebbe stata la ministra.

Si valuta l’audizione della ministra in Senato

Secondo quanto ricostruito da Adnkronos, la ministra si era detta disponibile a chiarire in Commissione antisemitismo in Senato.

Si attende la decisione della Commissione stessa, che potrebbe convocare Roccella nei prossimi giorni per un’audizione.

Cosa ha detto la ministra Roccella sulle “gite ad Auschwitz”

In occasione del convegno “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzato al Cnel a Roma dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane, la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ha parlato delle “gite ad Auschwitz”, che sarebbero servite, secondo lei “a dirci che l’antisemitismo era qualcosa che riguardava il fascismo” e che “sono state un modo per ripetere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta“.

Roccella ha poi aggiunto: “il problema era essere antifascista non essere antisemita. Il problema oggi è fare i conti col nostro antisemitismo, fare i conti col nostro passato senza illuderci che tutto si è affinato in un’epoca storica e in un’area politica, cosa che trovo difficile sostenere”.

La reazione di Liliana Segre alle parole della ministra Roccella

Liliana Segre ha commentato così le parole della ministra Roccella: “Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito ‘gite’ i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l’antifascismo”.

La senatrice a vita ha anche detto: “La formazione dei nostri figli e nipoti deve partire dalla conoscenza della storia. La memoria della verità fa male solo a chi ha scheletri negli armadi“.

Il chiarimento di Eugenia Roccella dopo le polemiche

In seguito alle polemiche (Matteo Renzi, per esempio, ha definito “assurda” la frase della ministra per la Famiglia), Eugenia Roccella ha precisato le sue parole così: “Ho detto che se non si riconosce l’antisemitismo che si respira oggi e non lo si spiega ai ragazzi, si rischia di ridurre le visite ai campi di concentramento a semplici gite”.

Poi ha aggiunto: “Siamo di fronte a uno strisciante antisemitismo, non possiamo nasconderlo pensando di relegare questo fenomeno odioso al nazifascismo, cristallizzandolo nel passato”. E ancora: “Dobbiamo avere il coraggio di guardare anche al presente e denunciare ciò che vediamo e ascoltiamo”.