La tessera elettorale digitale pronta a partire, si voterà con lo smartphone: per quali elezioni sarà valida

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il ministro Zangrillo annuncia la tessera elettorale digitale, consultabile da smartphone tramite App IO e collegata all’Anpr, prevista dal decreto Pnrr 19/2026, ma lo strumento non sarà pronto per il referendum di marzo. Il segretario di +Europa Magi denuncia l’incoerenza del governo, che vieta invece la raccolta firme elettorali online tramite Spid.

Tessera elettorale digitale, ci siamo

Il tradizionale cartoncino della tessera elettorale è destinato ad affiancarsi, e in prospettiva forse a essere superato, da una versione digitale consultabile direttamente dal telefono.

Ad annunciarlo è stato il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervenuto venerdì 25 settembre a un convegno genovese dedicato all’innovazione nella PA.

ANSA

L’annuncio del ministro Zangrillo

Il ministro ha spiegato che l’obiettivo del governo è rendere pienamente operativa una misura già prevista sulla carta. “Abbiamo realizzato una semplificazione molto importante, sulla quale stiamo lavorando dal punto di vista tecnico affinché sia operativa” ha spiegato Zangrillo.

Lo strumento promette di superare anche il disagio pratico più comune, quello di dover rincorrere una copia in Comune quando il documento cartaceo va smarrito. Con la versione digitale, ha detto il ministro, basterà “ricordarci di portare dietro il nostro smartphone”.

Come funziona e tempi

La misura nasce da una norma già scritta nel decreto Pnrr n. 19 del 2026, che ha introdotto l’articolo 13-bis nella legge 120/1999 sulle elezioni degli enti locali.

La versione digitale del documento verrà generata attingendo ai dati dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e potrà confluire nell’IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell’app IO dove già oggi sono disponibili patente e tessera sanitaria.

La cartacea non verrà eliminata: resterà una possibilità in più, non un obbligo. Mancano tuttavia ancora un decreto attuativo del Ministero dell’Interno e le regole tecniche di sicurezza, motivo per cui il debutto non riguarderà il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, ma un momento successivo.

Le polemiche

L’annuncio ha suscitato qualche critica. Il segretario di +Europa Riccardo Magi ha accusato il governo di incoerenza, ricordando che mentre la tessera digitale avanza, l’esecutivo continua a vietare la raccolta firme online tramite Spid per le liste che vogliono presentarsi alle elezioni.

“Zangrillo, vantandosi di questa innovazione, rende oggi palese la grande ipocrisia del governo sulla legge elettorale, usata come una clava antidemocratica contro le forze di opposizione” ha commentato.

Magi ha aggiunto che l’esecutivo starebbe “alzando al contempo il numero di firme da raccogliere e rendendo impossibile per chiunque, tranne per chi è già nel Palazzo, di partecipare alla competizione elettorale”.