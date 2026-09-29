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È stato eseguito un arresto per tentata estorsione a Novara nella mattinata di lunedì 28 settembre 2026. Un giovane di 23 anni, originario della provincia di Napoli e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato fermato mentre cercava di truffare un cinquantenne novarese, con la complicità di altri soggetti ancora in corso di identificazione.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi anni.

Lunedì 28 settembre 2026, alcuni malviventi hanno contattato telefonicamente la vittima, sostenendo che una rapina fosse stata commessa utilizzando l’autovettura intestata all’anziana madre dell’uomo. Con questa scusa, un presunto “incaricato dell’Arma dei Carabinieri” avrebbe dovuto presentarsi presso l’abitazione per controllare i monili presenti e verificare che non fossero parte della refurtiva.

Mentre i cosiddetti “telefonisti” trattenevano la vittima al telefono, il complice incaricato del ritiro dei gioielli ha tentato un primo accesso all’abitazione, mostrando un falso tesserino identificativo. Tuttavia, il tentativo non è andato a buon fine: l’uomo è stato allontanato dalla vittima, che si era insospettita per la richiesta insolita.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La vittima, resasi conto della possibile truffa, ha prontamente segnalato l’accaduto agli agenti della Squadra Mobile di Novara. Gli agenti sono intervenuti immediatamente presso l’abitazione, mentre nel frattempo i complici del giovane arrestato continuavano a esercitare pressioni sulla vittima, minacciandolo gravemente e ripetutamente. L’obiettivo era costringerlo ad aprire la porta e consegnare i monili, paventando addirittura l’arresto e la custodia in carcere sia per lui che per l’anziana madre.

Quando il 23enne si è nuovamente presentato all’appartamento e ha avuto accesso all’interno, è stato bloccato dagli agenti mentre si dirigeva verso la camera da letto, con l’intenzione di recuperare i preziosi. L’uomo è stato quindi posto in sicurezza e tratto in arresto per tentata estorsione in concorso con altri soggetti ancora ignoti.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato risulta originario della provincia di Napoli e già gravato da precedenti e pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio. Inoltre, era sottoposto ad avviso orale emesso dal Questore di Caserta, misura di prevenzione che testimonia la sua pericolosità sociale. Dopo l’arresto, il giovane è stato tradotto presso la locale Casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Novara ha colto l’occasione per ricordare ai cittadini che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine è autorizzato a richiedere la consegna di contanti o beni di valore. In caso di richieste sospette, è fondamentale segnalare immediatamente l’episodio tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

Un fenomeno in crescita: le truffe agli anziani

L’episodio di tentata estorsione sventato dalla Polizia di Stato si inserisce in un contesto più ampio di truffe ai danni di persone anziane, spesso considerate bersagli facili da parte dei malviventi. Le modalità adottate dai criminali sono sempre più sofisticate: si va dalle telefonate con finti incidenti o problemi giudiziari, fino alla presenza di falsi incaricati delle forze dell’ordine che si presentano a domicilio per “verifiche” o “ritiri” di beni preziosi.

Le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione e invitano i cittadini, in particolare gli anziani e i loro familiari, a diffidare di chiunque si presenti con richieste di denaro o oggetti di valore, soprattutto se accompagnate da minacce o pressioni psicologiche.

IPA