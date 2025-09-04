La turista accoltellata a Chioggia salvata da Bellemo della Sampdoria, il racconto del calciatore eroe

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Probabilmente se non fosse stato per Alessandro Bellemo, centrocampista della Sampdoria, la 34enne Monika Grimm, non ce l’avrebbe fatta. La turista polacca è stata aggredita a coltellate a Sottomarina di Chioggia (Venezia) e il calciatore, che si trovava a poca distanza per una visita alla famiglia, le ha prestato i primi soccorsi.

La testimonianza di Alessandro Bellemo

Alessandro Bellemo, centrocampista ex Como e ora nella rosa della Sampdoria, ha raccontato a La Nuova Venezia quanto accaduto nella serata di lunedì 1° settembre. Come riporta anche Gazzetta dello Sport, il calciatore si trovava a Sottomarina di Chioggia (Venezia) per trascorrere del tempo con la sua famiglia.

Dopo l’aggressione ai danni di Monika Grimm “l’abbiamo accompagnata quasi fino all’interno della mia abitazione chiamando i soccorsi anche grazie all’aiuto di alcuni inquilini del palazzo che parlavano tedesco“.

IPA Alessandro Bellemo, centrocampista della Sampdoria che il 1° settembre ha chiamato i soccorsi per la turista accoltellata a Sottomarina di Chioggia (VE)

La vittima “all’inizio era cosciente, poi sempre meno”, ma soprattutto “continuava a chiedere del cagnolino“. La donna, infatti, è stata aggredita per strada mentre portava a spasso il suo cane.

L’animale, spaventato dall’evento, è fuggito ma è stato ritrovato poco dopo sano e salvo.

La turista accoltellata a Sottomarina di Chioggia

Come anticipato, i fatti risalgono alla serata del 1° settembre. Monika Grimm, originaria della Polonia ma residente in Germania, era arrivata a Sottomarina – frazione di Chioggia – da pochi giorni per un periodo di vacanza. Intorno alle ore 23 la 34enne si trovava in via Vittor Pisani per portare a passeggio Lucky, il suo cane di 11 mesi.

All’improvviso uno sconosciuto, individuato come un uomo che indossava un casco sulla testa e una felpa arancione con il cappuccio, l’ha notata dall’altra parte della strada e ha cominciato a fissarla. Con un balzo le si è parato davanti e ha cominciato a colpirla con una lama. Il piccolo Lucky è fuggito per lo spavento.

Monika Grimm è stata raggiunta da dodici fendenti che l’hanno colpita alla schiena, al capo, alle braccia, alle mani e al collo. Le sue urla hanno attirato l’attenzione dei residenti, che si sono affacciati alla finestra e hanno notato la ragazza riversa sull’asfalto e l’aggressore in fuga. Alcuni dicono che si sarebbe dileguato a piedi, altri che si sarebbe dato alla macchia a bordo di uno scooter.

Soccorsa da alcuni abitanti, è stata accompagnata fin dentro la proprietà del fratello di Alessandro Bellemo il quale ha chiamato il 118. I sanitari, arrivati insieme ai carabinieri, l’hanno stabilizzata sul posto per poi trasportarla in ospedale. La ragazza sarebbe fuori pericolo ma risulterebbe ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Preso il presunto aggressore

Martedì 2 settembre – scrive La Nuova Venezia – i carabinieri hanno fermato un sospettato. Si tratterebbe di un italiano di 25 anni che i militari avrebbero raggiunto dopo l’analisi delle immagini immortalate dalle videocamere di sorveglianza. Per il momento non sarebbe stata trovata l’arma usata per l’aggressione né gli indumenti segnalati alle autorità.

Secondo il Corriere della Sera il sospettato sarebbe affetto da problemi psichici. Per il momento non sarebbe disposto l’arresto, ma il sindaco di Chioggia Mauro Armelao avrebbe disposto un accertamento sanitario obbligatorio (attenzione, non un trattamento) per poter trattenere il 25enne ancora per qualche giorno.

Davanti ai carabinieri il sospettato non ha risposto alle domande e mercoledì 3 settembre, infine, è stato portato in ospedale. Secondo un’ultima indiscrezione riportata da La Nuova Venezia la famiglia del sospettato sostiene che il 25enne si trovasse in casa nel momento dell’aggressione.