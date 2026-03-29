La Vardera contro Meloni per il messaggio nella notte sul "modo vergognoso di fare politica", attacco social

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In Sicilia il deputato regionale Ismaele La Vardera, nonché ex inviato de Le Iene, si è scagliato contro Giorgia Meloni per un messaggino caustico inviatogli dalla premier nel cuore della notte. Il commento al vetriolo di Meloni (“modo vergognoso di fare politica“) sarebbe arrivato dopo la pubblicazione di un video in cui La Vardera criticava l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla legge regionale relativa ai ristori per il ciclone Harry. E il deputato ha reagito con un altro video social.

La Vardera contro Meloni

Secondo quanto reso noto dallo stesso La Vardera attraverso i social, Meloni avrebbe reagito con irritazione alle accuse di “ritorsione” rivolte al Governo.

Come detto, nel messaggio inviato nel cuore della notte, la presidente del Consiglio avrebbe contestato duramente le dichiarazioni del deputato, definendole un “modo vergognoso di fare politica”.

La premier avrebbe inoltre respinto l’idea che l’impugnativa della norma siciliana fosse una scelta politica punitiva, sottolineando l’assurdità di un simile approccio: “E ora che faccio, mi metto a impugnare le leggi di quasi tutte le regioni italiane?”.

La replica di La Vardera

La risposta del leader di Controcorrente non si è fatta attendere: sempre tramite video, La Vardera ha contrattaccato, sostenendo che proprio le vicende siciliane starebbero mettendo in difficoltà l’esecutivo guidato da Meloni.

Nel suo intervento, il deputato ha puntato il dito contro la gestione della sanità nell’Isola e contro la classe dirigente locale, accusando la premier di aver “consegnato la Sicilia” a una guida politica inefficace. Così ha attaccato La Vardera:

Avete capito bene, nel pieno di una crisi di Governo con uno scenario internazionale incerto e gli equilibri geopolitici che si sgretolano il pensiero della premier sono io. Un messaggio stringato che fa capire la grande irritazione contro di me e l’effetto della mia azione politica. Un chiaro messaggio che, dopo la sconfitta del referendum, la Meloni non è più politicamente lucida.

Il nodo della legge sui ristori

La controversia nasce dalla decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale siciliana che prevedeva oltre 40 milioni di euro di ristori per i territori colpiti dal ciclone Harry tra cui il comune di Niscemi, flagellato dalla frana.

Secondo il Governo, alcune disposizioni della norma eccederebbero le competenze della Regione, violando l’articolo 117 della Costituzione e la normativa statale in materia di previdenza sociale e tutela della concorrenza.

Una valutazione tecnica che La Vardera ha invece interpretato come un segnale politico, parlando apertamente di ritorsione nei confronti della Sicilia.

Meloni-La Vardera, il precedente

I rapporti tra Meloni e La Vardera non sono nuovi a tensioni. I due si conoscono politicamente dai tempi della candidatura del deputato a sindaco di Palermo nel 2017. Candidatura sostenuta anche da Fratelli d’Italia.

Ma in realtà Ismaele La Vardera sfruttò l’occasione per il suo progetto “Il sindaco – Italian politics for dummies”, una sorta di inchiesta-reality, con la quale mostrava al mondo i retroscena del potere in salsa siciliana. Meloni ne fu imbarazzata e, come ricorda La Stampa, propose di devolvere i proventi del film ai familiari delle vittime di mafia.