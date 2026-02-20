La vera storia del caso di Enzo Tortora, protagonista della serie "Portobello" su HBO tra centrini e camorra

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il 20 febbraio esce su HBO Max la serie Portobello, dedicata al caso giudiziario che coinvolse Enzo Tortora. Il presentatore tv, arrestato il 17 giungo 1983 all’hotel Plaza di Roma, venne accusato di traffico di stupefacenti e di legami con la camorra. Fu assolto in via definitiva dalla Cassazione il 13 giugno 1987, 4 anni dopo l’arresto, quando ormai vita e carriera erano distrutte. La sua storia torna alla mente ogni volta che si parla di riforma della giustizia.

La nuova camorra, i pentiti e l’arresto di Enzo Tortora

Il 17 giugno 1983, alle 4 del mattino, Enzo Tortora viene arrestato nell’hotel Plaza di Roma dai carabinieri.

La notizia è clamorosa: è indagato per traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico.

ANSA

Accuse gravissime, che si riveleranno false negli anni successivi, ma che scatenano l’enorme gogna mediatica.

Quello stesso giorno, gli ordini di cattura emessi dalla Procura di Napoli sono 856, tra cui anche quello per Renato Vallanzasca: è un venerdì nero per la camorra, l’obiettivo dei pm era sferrare un colpo mortale all’organizzazione, padrona incontrastata in Campania.

Il territorio era dilaniato da una trentina di clan in grado di mettere insieme oltre 350 omicidi solamente nel 1983.

La Nuova camorra organizzata (NCO) era nata dopo il fascismo con Raffaele Cutolo e il suo braccio destro, Pasquale O ‘nimale Barra, fu il primo pentito.

All’epoca, i pentiti andavano allo sbaraglio, facendo dichiarazioni per avere sconti, dato che nel 1982 il Parlamento ha votato una legge grazie alla quale molti terroristi, anche colpevoli di reati gravissimi, avevano beneficiato di forti riduzioni di pena.

E così, tra i pentiti, spunta Giovanni Pandico, in carcere da 13 anni: al quarto interrogatorio consegna una presunta lista di camorristi e, al numero 60, c’è Enzo Tortora: “Camorrista ad honorem”.

Pasquale Barra, il portavoce di Cutolo, sostiene di essere stato scaricato da quest’ultimo, così decide di pentirsi – anche lui – per salvarsi: è il primo dissociato della criminalità organizzata, e al 18° interrogatorio fa il nome di Tortora.

Anche Giovanni Melluso, il 22 gennaio 1984, 7 mesi dopo l’arresto di Tortora, accusa il presentatore.

In tutto, i pentiti che puntano il dito contro di lui diventano 19: accusano, ritrattano, poi ci ripensano. Non erano separati nemmeno durante il processo, quindi in aula riuscivano anche a scambiarsi opinioni, scatenando una sorta di gara a fare il nome: all’inizio accuse generiche, poi più precise. Si dice sia uomo di Cutolo, controllore dello spaccio degli stupefacenti su Milano. Per il pubblico televisivo è uno shock.

La fine di Portobello, i centrini e gli interrogatori

Dal 1978 in poi Portobello, trasmissione condotta da Enzo Tortora, aveva avuto un successo senza precedenti.

Il 17 giugno 1983 però finisce tutto, all’improvviso: il presentatore inizialmente non sa nemmeno quali siano le accuse, che scopre quasi una settimana dopo, quando emerge che la direzione di Portobello avrebbe avuto un rapporto commerciale con un detenuto, Domenico Barbaro.

Il 23 agosto 1983 viene interrogato proprio Barbaro che, come altri detenuti, inviò alla redazione centrini di seta, confezionati da lui, con la speranza che venissero messi all’incanto.

Barbaro comincia a inviare a Tortora lettere sempre più minacciose, facendosele scrivere – non essendo lui in grado – dal compagno di cella, Giovanni Pandico.

Il presentatore, spazientito, alla fine risponde avvertendo che passerà la pratica all’ufficio legale della Rai (nel frattempo, i centrini sono andati persi), che infatti provvede a rimborsare il detenuto con un assegno di 800 mila lire.

Ma proprio Pandico decide di vendicarsi di Tortora, raccontando ai magistrati che quei centrini fossero un nome in codice per indicare una partita di coca da 80 milioni, che il presentatore si sarebbe intascato: questa sarà la prima prova d’accusa presentata ai legali di Tortora, subito smontata attraverso l’esibizione della corrispondenza tra Barbaro e Portobello. Risposta: “Trattasi di altro Barbaro”.

La seconda prova è il ritrovamento del nome di Tortora nell’agendina di Giuseppe Puca, detto ‘O Giappone, uno dei killer di Cutolo. Ci vorranno 5 mesi perché i magistrati si arrendano all’evidenza: l’agendina è della compagna di Puca, il nome scritto a mano è Tortosa e corrisponde al proprietario di un deposito di bibite di Caserta, amico della signora.

L’elezione al Parlamento Ue e l’arresto

Tortora, candidato al Parlamento Ue coi Radicali, viene eletto il 17 giugno 1984 con 451 mila voti.

Così può seguire il processo da uomo libero, nonostante la frecciata di Giulio Andreotti: “Alcuni evadono con la lima, altri con la scheda elettorale”.

Lui continua la sua attività a Strasburgo, ma il 17 settembre 1985 viene condannato: lui si dimette il 10 dicembre 1985, rinuncia all’immunità e torna in Italia per farsi arrestare.

Il 29 dicembre 1985 si consegna alle forze dell’ordine in piazza Duomo, a Milano, davanti a migliaia di persone.

Dopo la condanna in primo grado a 10 anni c’è la sentenza di appello: il 15 settembre 1986, sono passati tre anni dall’arresto, viene assolto dal giudice Michele Morello con formula piena.

Prima della sentenza, alla giuria dice: “Io sono innocente, lo grido da 3 anni spero con tutto il cuore che lo siate anche voi“.

Il 13 giugno 1987 viene assolto definitivamente anche dalla Cassazione.

Il ritorno a Portobello

Nel frattempo, venerdì 20 febbraio 1987, ricompare in tv e apre la nuova edizione di Portobello con la stessa frase che disse Luigi Einaudi quando riprese a collaborare al Corriere della sera dopo il Fascismo: “Heri dicebamus”. Ossia, Dove eravamo rimasti.

Tutto quello che aveva passato, però, l’aveva fiaccato: Enzo Tortora muore un anno dopo, il 18 maggio 1988 a Milano, stroncato da un tumore polmonare.

Dopo la cremazione, le sue ceneri riposano al cimitero Monumentale di Milano: tra le sue disposizioni testamentarie, quella di porre le ceneri in una cassettina con una copia del libro di Manzoni, Storia della colonna infame, che tratta uno dei primi casi documentati di errori giudiziari in Italia (contro due presunti untori, ritenuti responsabili del contagio tramite misteriose sostanze: furono giustiziati con il supplizio della ruota).

Le figlie di Tortora

La figlia più grande di Enzo Tortora, Silvia, era nata il 14 novembre 1962 a Roma ed è morta il 10 gennaio 2022. Dopo l’arresto, il padre aveva chiamato lei: “Silvia, non crederci, non crederci, tu conosci papà”. Nel 1990, si era sposata con l’attore Philippe Leroy.

ANSA

Gaia Tortora è la figlia più piccola, nata il 24 aprile 1969: anche lei è giornalista, lavora per La7.

Il ricordo di Gifuni e la serie Portobello

La serie Portobello esce su HBO Max venerdì 20 febbraio 2026, esattamente 39 anni dopo il ritorno in trasmissione.

Diretta da Marco Bellocchio, vede Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora: “Era un uomo libero, che è stato sbranato”.