La vera storia del conducente dell'ambulanza che guadagna 2300 euro lavorando 6 giorni: quanto dura un turno
La testimonianza del tecnico del Samur di Madrid che guida l'ambulanza: turni da 24 ore, riposo di 5 giorni e uno stipendio netto da 2300 euro
La storia del tecnico del Samur di Madrid che guadagna 2.300 euro lavorando circa sei giorni al mese nasce da un sistema di turnazione di 24 ore consecutive seguite da cinque giorni di riposo. Tutti gli operatori sono qualificati per l’assistenza sanitaria e alternano la guida dell’ambulanza con le manovre di soccorso, garantendo sicurezza e tempestività negli interventi grazie anche alla rotazione dei mezzi.
- La storia di Diego a Madrid: 2.300 euro al mese e sei turni di lavoro
- Il ruolo dei tecnici nell'ambulanza
- La gestione della flotta e i tempi d'intervento
La storia di Diego a Madrid: 2.300 euro al mese e sei turni di lavoro
Ha fatto il giro dei social la testimonianza di Diego Acevedo, operatore del Samur (il servizio di emergenza sanitaria e protezione civile del Comune di Madrid), intervenuto al podcast spagnolo “17 grados”.
Il tecnico ha raccontato di percepire circa 2.300 euro netti al mese lavorando in media sei giornate al mese. Dietro questa apparente condizione “da sogno” si cela però una turnazione particolarmente intensa.
Non si tratta infatti di tradizionali giornate lavorative di 8 ore, bensì di un sistema a rotazione che prevede turni continui di 24 ore di guardia seguiti da cinque giorni consecutivi di riposo, a cui si aggiungono otto guardie straordinarie distribuite nell’arco dell’anno.
Il ruolo dei tecnici nell’ambulanza
Nel modello operativo del Samur madrileno non esistono differenziazioni tra chi guida e il resto dell’equipaggio: tutti i componenti sono in possesso della qualifica di tecnici di emergenza sanitaria (TES).
Nel corso del turno di 24 ore gli operatori si alternano regolarmente, scambiandosi i ruoli tra la conduzione del veicolo e l’assistenza diretta al paziente nel vano sanitario. Per poter guidare un’ambulanza di terapia intensiva mobile (UVI), inoltre, è richiesta la patente C (solitamente riservata agli autocarri), necessaria per via dell’ingente peso delle apparecchiature mediche trasportate.
I mezzi si dividono tra unità di supporto vitale di base, composte da due tecnici, e unità avanzate, nelle quali all’equipaggio si affiancano anche un medico e un infermiere.
La gestione della flotta e i tempi d’intervento
Per garantire interventi tempestivi con tempi di risposta medi compresi tra gli 8 e i 9 minuti, il Samur distribuisce la propria flotta in 24 basi strategiche nei diversi quartieri della capitale.
La gestione dei mezzi prevede una rotazione rigorosa: l’ambulanza impiegata in un turno non lavora nelle 24 ore successive, tempo durante il quale viene sottoposta a controlli meccanici, pulizia e verifica delle dotazioni.
Cruciale risulta infine lo stile di guida: se nella fase di risposta alla chiamata si cerca la massima velocità con l’uso di sirene e lampeggianti, durante il trasporto del paziente la conduzione dell’ambulanza deve diventare fluida ed esente da frenate o sterzate brusche, che rischierebbero di aggravare le condizioni cliniche della persona soccorsa.