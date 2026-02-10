La vera storia di Abdon Pamich nella fiction Rai, esule campione olimpico nato a Fiume: "Costretto a fuggire"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per il Giorno del Ricordo la Rai celebra la figura di Abdon Pamich, marciatore ancora in vita che sulla sua pelle visse il dramma del dominio jugoslavo nel nord-est. Lo fa, la Rai, mandando in onda il film biografico Il Marciatore – La vera Storia di Abdon Pamich del regista Alessandro Casale con la partecipazione del vero Pamich e di Fausto Sciarappa. Il lungometraggio andrà in onda in prima serata su Rai 1.

Come anticipato, martedì 10 febbraio in prima serata andrà in onda su Rai 1 il film Il Marciatore – La vera Storia di Abdon Pamich del regista Alessandro Casale.

Mamma Rai lo fa per celebrare il Giorno del Ricordo. Il film racconta la storia del marciatore Abdon Pamich, profugo della città di Fiume dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il film è “il ritratto di un uomo che ha fatto della costanza, della determinazione e della resilienza il suo stile di vita”, ha dichiarato il regista Alessandro Casale in una nota pubblicata dalla Rai.

La carriera sportiva di Pamich “non è solo disciplina atletica, ma una metafora esistenziale, spiega, perché il suo percorso è “iniziato tra le macerie della guerra” per poi elevarsi “alla gloria olimpica“.

Da Fiume alle Olimpiadi, chi è Abdon Pamich

Nato a Fiume e cresciuto tra Novara e Genova, classe 1933, Abdon Pamich è celebrato per aver trovato il suo riscatto da esule fiumano a campione olimpionico, specializzato nei 50 km di marcia vinse la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Roma nel 1960 per poi vincere l’oro a Tokyo nel 1964.

Oggi Pamich ha ancora chiaro il ricordo della tragedia che colpì la sua città e in più occasioni è stato invitato come rappresentate del tricolore negli eventi sportivi. Un esempio è il suo ruolo di portabandiera alle Olimpiadi di Monaco del 1972.

La trama del film

Il film si apre con il vero Pamich che percorre un altopiano carsico. Da quel momento, con lo sguardo rivolto ai luoghi della sua infanzia, si riavvolge il nastro e inizia il racconto della sua vita.

Il flashback si apre con il momento in cui si diffonde la notizia della fine della Seconda Guerra Mondiale, ma proprio mentre Abdon e suo fratello Giovanni festeggiano la ritrovata libertà il destino li travolge nuovamente.