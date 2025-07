La verità di Federico Monzino sul caso Raoul Bova, da Martina Ceretti agli audio a Fabrizio Corona

Federico Monzino è l’imprenditore che ha inviato gli audio tra Martina Ceretti e Raoul Bova a Fabrizio Corona. Il 29ene sostiene che la modella fosse d’accordo e che con lei ci sia più che un’amicizia, anche se ora non riesce più a contattarla. Riguardo all’inchiesta sul ricatto ai danni dell’attore per fare in modo che i messaggi non venissero resi pubblici da Falsissimo, Monzino afferma di non essere stato lui a contattare l’interprete di Don Matteo.

La verità di Federico Monzino sugli audio

“È stata lei ad avermi autorizzato esplicitamente a girare i messaggi a Fabrizio. Era con me quando abbiamo deciso di inoltrare tutto dal mio telefono. In quel momento, Martina ne era perfettamente consapevole“, ha detto Federico Monzino contattato al telefono dal Corriere della Sera.

L’imprenditore avrebbe detto a Corona di fare “una cosa fatta bene, per far uscire la Marti al massimo, perché le voglio bene“, aggiungendo “uno scoop della Madonna”. Ora che Martina Ceretti è sparita dai social e non ha più contatti con lui, Monzino vorrebbe sapere cosa le sia successo.

ANSA

L’attore Raoul Bova

Prima di sparire, però, l’influencer aveva pubblicato una storia sui social in cui diceva che Corona avrebbe somministrato della droga all’imprenditore e si fosse inviato da solo le chat e la nota audio.

Monzino, al Corriere, smentisce questa versione: “No, Fabrizio non mi ha costretto né ingannato. Martina lo ha detto per proteggermi, dato che comunque abbiamo un legame speciale”.

Le rivelazioni di Monzino sul legame con Martina

Alla domanda se l’impreditore e l’influencer siano solo amici, il 29enne risponde che c’è “qualcosina di più“.

“Non stiamo insieme ufficialmente – ha aggiunto – ma non siamo nemmeno amici. C’è un legame più profondo. Martina stessa, prima di svanire, ha riconosciuto il nostro rapporto, tanto da cercare di tutelarmi”.

La ragazza però, al momento, sembra aver tagliato tutti i ponti con l’imprenditore che rivela si sentirebbe “sollevato se riuscissi a contattarla, anche solo per sapere come sta” ma “lei ha disattivato i social e non so quale sia il suo nuovo numero di telefono”.

Il ricatto a Raoul Bova

Nell’inchiesta sul ricatto a Raoul Bova, Federico Monzino è stato denunciato dalla polizia postale per tentata estorsione. Si indaga se sia stato lui a contattare l’attore chiedendogli “un regalo” in cambio della non pubblicazione dei file compromettenti da parte di Corona.

Su questo punto, l’imprenditore afferma che molte persone stiano “ricostruendo la vicenda in modo sbagliato”. Il 29enne sostiene di aver inviato il materiale solo a Corona e “mai direttamente o indirettamente a Raoul Bova“. Conclude infine dicendo di non sapere come le chat siano arrivate all’attore, “posso solo dire che, dopo averle ricevute, Corona ha agito in totale autonomia”.