La verità di Spoto su Garlasco e l’ipotesi sui pagamenti occulti di Giuseppe Sempio indagato per corruzione

Giuseppe Spoto, ex maresciallo dei carabinieri finito sotto indagine per presunte omissioni e incongruenze nelle trascrizioni legate all’indagine su Andrea Sempio, torna a parlare del delitto di Garlasco. Ospite a Quarto Grado il 31 ottobre, Spoto ha voluto chiarire la propria posizione e spiegare i famosi quaranta minuti di attesa che da anni alimentano sospetti e teorie.

La verità di Spoto sul delitto di Garlasco

Spoto ha raccontato di aver consegnato ad Andrea Sempio la notifica d’indagine e di aver atteso che il collega terminasse l’installazione della microspia nell’auto.

“Aspettavo che il mio collega finisse, ci sono voluti quaranta minuti”, ha spiegato, sottolineando che non vi fu alcuna manomissione o anomalia.

IPA

Giuseppe Sempio

Secondo la sua ricostruzione, la cimice venne attivata alle 16.47 e non prima, come ipotizzato da alcune testate.

“L’eventuale anticipo si sarebbe visto chiaramente nei file”, ha aggiunto Spoto, difendendo la regolarità delle operazioni e giustificando un errore di orario presente negli atti come una semplice svista tecnica.

I tabulati telefonici di Andrea Sempio

Un altro fronte aperto riguarda i tabulati telefonici di Andrea Sempio, redatti da Spoto nel gennaio 2017.

In quei documenti non comparirebbero alcune chiamate con Silvio Sapone, allora comandante della Polizia Giudiziaria di Pavia.

Spoto ha spiegato che si trattava di comunicazioni di servizio tra Sapone e Sempio, da lui considerate irrilevanti ai fini dell’indagine.

“Le telefonate erano regolari e i tabulati completi erano comunque allegati alla nota”, ha precisato, negando che ci fossero omissioni o volontà di nascondere elementi.

Le inchieste di Pavia e Brescia

Le sue parole arrivano mentre la Procura di Pavia e quella di Brescia lavorano su due inchieste parallele: la prima per far luce su eventuali errori investigativi nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, la seconda, denominata Clean 2, per accertare presunti casi di corruzione legati alla successiva archiviazione di Andrea Sempio.

Nel frattempo, la Guardia di Finanza di Brescia ha depositato un’informativa che apre un nuovo scenario.

Al centro dell’indagine ci sarebbero pagamenti occulti effettuati nel 2017 da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, per importi compresi tra i 20 e i 30mila euro.

Secondo gli inquirenti, quelle somme non sarebbero state destinate agli avvocati, come sostenuto dalla famiglia, ma a soggetti terzi potenzialmente coinvolti nell’archiviazione del caso.