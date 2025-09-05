La vicepremier Angela Rayner si dimette nel Regno Unito dopo lo scandalo tasse, governo Starmer a rischio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Keir Starmer sempre più in bilico dopo le dimissioni della vicepremier Angela Rayner. In un governo già traballante a causa della debolezza della sterlina, l’addio della seconda carica dell’esecutivo laburista potrebbe rappresentare il colpo finale per un’ennesima crisi politica nel Regno Unito. Un passo indietro anche dal ruolo di vice del partito arrivato in seguito all’esplosione dello scandalo sulle tasse non pagate sulla seconda casa.

Lo scandalo sulle tasse

Si tratta dell’inchiesta di sir Laurie Magnus, consulente indipendente di Downing Street incaricato di sorvegliare la condotta dei componenti del governo, sul mancato versamento da parte della vicepremier dell’intera somma dovuta al Fisco per l’acquisto di una casa da quasi un milione di sterline sul litorale dell’East Sussex, costa a Sud- est dell’Inghilterra.

Una violazione degli standard etici a cui sono chiamati i ministri inglesi, che ha assunto un peso ancora maggiore visto il ruolo di Rayner anche di ministra dell’Abitazione.

Le dimissioni di Angela Rayner

Era stata la stessa vicepremier ad autodenunciarsi all’advisor, ammettendo di aver dichiarato l’appartamento come sua residenza principale per errore, a causa di una consulenza sbagliata dei suoi legali, che le aveva fatto risparmiare 40mila sterline.

Nonostante si sia dichiarata “profondamente rammaricata” e pronta a restituire l’importo evaso, in seguito al rapporto consegnato al premier Rayner ha inviato una lettera di dimissioni, inevitabili anche per la spinta delle pressioni interne al partito laburista.

ANSA

Keir Stramer a fianco della vice Angela Rayner al congresso del partito laburista

Il rimpasto del governo Stramer

Per il governo di Keir Stramer in crisi di consenso si tratta di un altro importante pezzo perso dopo il sostanziale commissariamento della ministra del Tesoso Rachel Reeves, che si concretizzerà con un rimpasto di governo atteso a breve.

Annunciando le dimissioni della sua vice, il primo ministro britannico si è detto “molto triste,” ma ha affermato che Angela Rayner ha preso la decisione giusta.