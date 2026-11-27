Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 27 novembre 2026 la Rai mette in panchina Alberto Matano e Marco Liorni. La Vita in Diretta e L’Eredità non vanno in onda, scalzate dall’irruzione della Coppa Davis nel palinsesto. A far spazio alla sfida tra Italia e Cechia anche Il paradiso delle signore.

Saltano La Vita in Diretta e L’Eredità

Il palinsesto viene stravolto dopo La Volta Buona, con la diretta sportiva dalle ore 16 alle ore 17:55, e poi dalle ore 18 alle ore 20. Tra i due blocchi, solo una brevissima edizione del Tg1.

Alberto Matano, chiudendo la puntata di giovedì 26 novembre, aveva anticipato il cambio di programma: “Domani (oggi, 27 novembre, ndr) – aveva dichiarato in trasmissione – non saremo in onda perché c’è la semifinale di Coppa Davis. In bocca al lupo agli Azzurri. Ci vediamo sabato a Ballando con le Stelle e lunedì, come sempre, qui”.

Marco Liorni, invece, nel finale della puntata di giovedì 26 novembre aveva dato “appuntamento a domani”, cioè a venerdì 27 novembre: un errore preventivabile, visto che le puntate sono registrate e non sono trasmesse in diretta.

Il Paradiso delle Signore, puntata recuperata sabato 28 novembre

La puntata de Il Paradiso delle Signore sarà eccezionalmente recuperata sabato 28 novembre alle ore 15:20. Quel giorno, infatti, non si giocherà la Coppa Davis nemmeno se l’Italia dovesse qualificarsi: l’eventuale finale, infatti, è in programma domenica 29 novembre alle ore 15. Possibile, quindi, assistere a nuovi cambi nel palinsesto.

Il caso di È sempre Mezzogiorno

Giovedì 26 novembre, Antonella Clerici ha chiuso la puntata di È sempre Mezzogiorno dando l’appuntamento “a domani”, quindi a venerdì 27. Il programma è andato effettivamente in onda, ma sottoforma di speciale natalizio e non in diretta.

“Oggi una puntata speciale di È sempre Mezzogiorno, e avremo anche un menù speciale di Natale alla vigilia del mese di dicembre”, ha detto la conduttrice in apertura. In chiusura, invece: “Vi è piaciuto il menù speciale di oggi? Ne sono felice, ci vediamo allora lunedì”.

La Rai, in un comunicato pubblicato inizio settimana, aveva annunciato che “da lunedì 23 a venerdì 27 novembre (…) cinque nuove puntate di È sempre mezzogiorno (…). Nel bosco vestito a festa, la cucina incontrerà l’intrattenimento accompagnando il pubblico verso il Natale con il calore della tavola e della condivisione”, senza però fare riferimento a puntate speciali.

Di recente, Antonella Clerici aveva condiviso col pubblico il dolore per la morte di una sua amica: non è chiaro però se la mancata diretta di venerdì 27 novembre sia legata al recente lutto.