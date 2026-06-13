"La vostra auto è coinvolta in una rapina", gli agenti sventano un tentativo di truffa a Genova: la strategia
Un 40enne è stato arrestato in centro a Genova per furto in appartamento ai danni di due anziani, truffati con la tecnica del finto poliziotto.
Un arresto con restituzione di benipreziosi, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel centro storico di Genova. Un 40enne italiano è stato fermato in flagranza di furto in appartamento, dopo aver raggirato due anziani coniugi con la tecnica del finto poliziotto.
- L'operazione a Genova
- L'arresto in flagranza di reato
- La tecnica della truffa: il finto poliziotto
- L'intervento della Polizia e la restituzione della refurtiva
- Il fenomeno delle truffe agli anziani
L’operazione a Genova
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto ieri pomeriggio in via Luccoli, nel cuore del centro storico cittadino.
Gli agenti della Squadra Mobile erano impegnati nei consueti servizi di polizia giudiziaria, mirati in particolare al contrasto delle truffe ai danni degli anziani.
L’arresto in flagranza di reato
Durante il servizio, i poliziotti hanno notato un uomo che, dopo essersi cambiato d’abito in strada, si è introdotto in uno stabile di via Luccoli. L’attenzione degli agenti è stata attirata dal comportamento sospetto del soggetto, che è stato seguito e fermato pochi minuti dopo mentre usciva frettolosamente dall’edificio.
Al momento del controllo, il 40enne è stato trovato in possesso di 3.100 euro in contanti e di diversi monili in oro, oggetti che hanno subito insospettito gli investigatori.
La tecnica della truffa: il finto poliziotto
Gli accertamenti immediati hanno permesso di ricostruire la dinamica della truffa. Poco prima, due coniugi ottantenni residenti nello stesso palazzo erano stati contattati telefonicamente da un individuo che si era spacciato per poliziotto. L’uomo, con tono convincente, aveva raccontato ai due anziani che la loro autovettura era stata coinvolta in una presunta rapina commessa da ignoti.
Per “evitare conseguenze”, il finto agente aveva quindi chiesto ai coniugi di consegnare tutti gli oggetti di valore in loro possesso a un presunto “collega” che si sarebbe presentato di lì a poco. I due, spaventati dalla prospettiva di problemi giudiziari, hanno seguito le istruzioni e consegnato denaro e gioielli all’uomo che si è poi rivelato essere il 40enne arrestato.
L’intervento della Polizia e la restituzione della refurtiva
Grazie al tempestivo intervento degli agenti, la truffa è stata sventata e la refurtiva è stata recuperata. I poliziotti hanno rassicurato i due anziani e hanno provveduto a restituire loro sia il denaro che i monili in oro sottratti poco prima.
L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Marassi” e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Polizia di Stato sottolinea che, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
Il fenomeno delle truffe agli anziani
L’episodio di via Luccoli si inserisce in un quadro più ampio di truffe ai danni di persone anziane, fenomeno che negli ultimi anni ha visto un preoccupante aumento anche a Genova.
Le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione e invitano i cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili, a non fidarsi di telefonate sospette o di persone che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine senza fornire adeguate credenziali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.