Un arresto e sequestro di sostanze stupefacenti e un’arma artigianale a Milano. Un cittadino italiano di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’intervento è avvenuto martedì pomeriggio, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione della Squadra Investigativa a Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di martedì, quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova hanno seguito il sospettato in diverse zone della città. Il 39enne è stato individuato in via Fratelli Zoia, dove è stato visto uscire da un esercizio commerciale e salire a bordo di un’auto. Gli agenti hanno seguito i suoi spostamenti fino a via Carlo Marx, dove l’uomo è entrato nell’area box di uno stabile.

Il blitz nel garage e il sequestro della droga

All’interno del garage, i poliziotti di piazza Venini hanno bloccato il sospettato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno subito notato un tavolino da lavoro su cui erano appoggiati un pezzo di hashish dal peso di circa 55 grammi, un involucro contenente 25,6 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il materiale rinvenuto ha subito fatto sospettare che il luogo fosse utilizzato per il confezionamento e la suddivisione delle sostanze destinate allo spaccio.

Ulteriori rinvenimenti: hashish, cocaina e arma clandestina

La perquisizione è proseguita e, sul pavimento del garage, all’interno di una cassetta di sicurezza, sono stati trovati altri due involucri di cocaina per un peso complessivo di 128 grammi. Inoltre, sono stati sequestrati 830 grammi di hashish suddivisi in otto panetti, una macchina per sacchetti sottovuoto, ulteriori bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Non solo droga: tra gli oggetti sequestrati è stata rinvenuta anche una penna pistola artigianale clandestina, completa di 10 cartucce calibro 22 e un bossolo dello stesso calibro. Il ritrovamento dell’arma ha aggravato la posizione del 39enne, già gravata da precedenti penali.

Le accuse e le indagini

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di arma clandestina. Il quantitativo di droga sequestrato, insieme al materiale per il confezionamento e all’arma, lascia ipotizzare un’attività di spaccio ben organizzata. Gli investigatori stanno ora approfondendo le indagini per ricostruire la rete di contatti e il possibile coinvolgimento di altre persone. Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Milano.

