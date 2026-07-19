Lacrime di Stefano De Martino nell'ultima puntata di Affari Tuoi, il saluto commosso al Teatro delle Vittorie

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Stefano De Martino profondamente emozionato per l’ultima puntata di Affari Tuoi. Il prossimo direttore artistico di Sanremo non è riuscito a trattenere le lacrime durante i saluti nel finale stagione del format di punta di Rai 1, di cui negli ultimi due anni è stato padrone di casa. Un ringraziamento commosso alla squadra del programma, al Teatro delle Vittorie e anche una dedica speciale a chi ha fatto di quello studio lo storico palcoscenico della televisione italiana.

Il saluto di Stefano De Martino

Al termine dell’ultima puntata della stagione di Affari Tuoi, andata in onda sabato 18 luglio, De Martino ha indirizzato il suo saluto allo staff, gli autori, la produzione e i telespettatori, emozionandosi al pensiero dei suoi cari e del padre morto all’inizio di quest’anno.

“Ho lasciato per ultimo un ringraziamento a chi in questi due anni è sempre stato con me. Quando ero emozionato per la prima puntata di Affari Tuoi, lui c’era. E c’è stato fino a oggi. Mi ha tranquillizzato, rasserenato, ha accolto i miei amici, i colleghi, la mia famiglia” ha detto prima di interrompersi per la commozione.

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La dedica a Pippo Baudo

De Martino ha rivolto la sua dedica al Teatro delle Vittorie, che è stata la casa di Affari Tuoi e di tante trasmissioni di successo della storia della Rai, ma che dalla prossima stagione non ospiterà più il programma dei pacchi, e al vero padrone di casa del leggendario studio.

“L’ho sentito vegliare su di me con attenzione e complicità così come aveva già fatto con Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Lelio Luttazzi, Corrado e Mina. Mi auguro si prenderanno cura di te come tu ti sei preso cura di me e di tutti noi. Grazie al Teatro delle Vittorie, la casa di Pippo Baudo” ha detto il conduttore.

Il trasferimento di Affari Tuoi a Milano e la vendita del Teatro delle Vittorie

Da settembre il gioco a premi sarà registrato infatti negli studi Rai di via Mecenate, a Milano, dopo che in passato aveva già aveva cambiato più volte sede, tra gli studi Dear della Nomentana e quelli di via Tiburtina, con alcune parentesi speciali anche a Sanremo.

Sul futuro del Teatro delle Vittorie aleggia ancora tanta incertezza, ma dopo la decisione della Rai di inserirlo tra gli immobili destinati alla dismissione, lo storico studio sembra destinato alla vendita.

Il ministero della Cultura avrebbe espresso l’intenzione di acquistarlo per trasformarlo in uno spazio museale dedicato alla storia della televisione italiana.