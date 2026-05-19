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Falsificazione di attestati e esercizio abusivo della professione sono le accuse rivolte a una donna di origini cinesi, titolare di un centro estetico tra i più frequentati di Ladispoli. La scoperta è stata effettuata dagli agenti del Commissariato di P.S. locale, che hanno sequestrato la documentazione falsa e disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.

Le indagini e la scoperta del centro estetico abusivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito di un’attività di controllo mirata, scaturita da indagini su una presunta filiera di trattamenti estetici illegali nella cittadina sul litorale tirrenico. Gli agenti hanno individuato un centro estetico che, grazie a un attestato di estetista “clonato” e a una clientela ormai consolidata, era diventato uno dei più richiesti della zona.

Il modus operandi della titolare

Dietro la facciata di un normale centro estetico, si celava in realtà un vero e proprio “beauty lab” illegale, gestito da una donna di origini cinesi, autodidatta nel settore. La titolare aveva costruito la propria reputazione attraverso il passaparola, offrendo trattamenti estetici personalizzati alle sue clienti. Tuttavia, tali servizi venivano eseguiti senza le necessarie garanzie professionali e senza le competenze fondamentali richieste per la cura e il benessere della persona.

La documentazione falsa e la confessione

Al momento del controllo, la donna ha presentato agli agenti un titolo abilitativo alla professione, rilasciato da una struttura inesistente, priva di autorizzazione sia per l’erogazione di attività formative sia per il rilascio di certificazioni professionali. Messa di fronte all’evidenza, la titolare ha ammesso di aver ottenuto la “specializzazione” nel 2024 grazie all’aiuto di un connazionale. Quest’ultimo, dietro pagamento di una somma di denaro, le aveva fornito la falsa certificazione necessaria per ottenere l’autorizzazione comunale all’esercizio della professione.

Le conseguenze dell’operazione

Alla luce degli elementi raccolti, gli investigatori del Commissariato di P.S. Ladispoli hanno proceduto al sequestro della documentazione falsa e hanno imposto il divieto di prosecuzione dell’attività di estetica abusiva. Parallelamente, la titolare è stata denunciata per esercizio abusivo della professione e per falsità materiale.

Il contesto locale

L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità di Ladispoli, dove il centro estetico era noto per la sua popolarità e per il numero crescente di clienti fidelizzate.

IPA