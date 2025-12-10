Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone denunciate per furto e ricettazione a Luino, dove alcuni gioielli in oro sono stati sottratti a un anziano e successivamente rivenduti. I fatti sono stati accertati a seguito di una segnalazione presentata verso la metà di novembre presso l’Ufficio Denunce del Settore Polizia di Frontiera.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto luogo a Luino, dove una donna e un uomo sono stati ritenuti responsabili della sottrazione e della successiva vendita di alcuni preziosi appartenenti a un anziano residente in città.

La denuncia e l’avvio delle indagini

La vicenda è iniziata quando, a metà novembre, la vittima si è recata presso l’Ufficio Denunce del Settore Polizia di Frontiera di Luino per segnalare di aver subito un furto all’interno della propria abitazione. L’uomo ha riferito agli agenti di aver perso 4 monili in oro, tra cui la fede nuziale, oggetti di particolare valore affettivo custoditi nel suo appartamento. L’assenza di segni di effrazione su porte e finestre ha subito indirizzato i sospetti verso una donna italiana, residente nel luinese, che aiutava l’anziano nelle faccende domestiche.

Le indagini e la scoperta dei responsabili

Gli agenti dell’Ufficio IV di Polizia Giudiziaria del Settore Polizia di Frontiera hanno avviato immediatamente le indagini. Analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nel palazzo dove si trova l’abitazione della vittima, è stato possibile accertare che, nel giorno del furto, la donna sospettata si trovava effettivamente sul posto.

Il coinvolgimento del complice e la vendita dei gioielli

Proseguendo con le verifiche, gli investigatori hanno monitorato gli esercizi commerciali di compravendita di oro presenti nel circondario. È emerso che, nella stessa giornata in cui è avvenuto il furto, sia la donna che un suo complice, un ventenne residente a Luino, avevano venduto alcuni oggetti in oro risultati compatibili con quelli sottratti all’anziano. Questo elemento ha permesso di collegare entrambi i soggetti all’episodio criminoso.

Recupero della refurtiva e sequestro

La Polizia ha quindi proceduto al recupero e al sequestro dell’intera refurtiva, che è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sarà quest’ultima a stabilire le modalità e i tempi per la restituzione dei preziosi al legittimo proprietario.

Le accuse e le conseguenze per i responsabili

Entrambi i soggetti sono stati denunciati per ricettazione. La donna dovrà inoltre rispondere del reato di furto in abitazione, aggravato dall’abuso di relazioni domestiche, avendo approfittato della fiducia concessale dall’anziano per sottrargli i beni di valore.

