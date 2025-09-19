Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne sono state arrestate per furto aggravato e porto di strumenti atti ad offendere a Biella, dopo essere state sorprese con borsoni pieni di refurtiva all’uscita di un portone in via Italia nella mattina di martedì 16 settembre. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che ha recuperato gioielli e monete rubate, restituendoli alla proprietaria. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le due donne, entrambe di origine francese e senza fissa dimora in Italia, sono state fermate durante un servizio di controllo mirato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.

Il controllo in via Italia e la scoperta dei borsoni sospetti

La mattina di martedì 16 settembre, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Biella hanno notato due donne uscire da un portone di via Italia, trasportando due borsoni di carta colmi di capi di abbigliamento disposti in modo disordinato. L’atteggiamento sospetto delle donne ha spinto i poliziotti a procedere con un controllo approfondito, nell’ambito di un servizio di pattugliamento finalizzato a contrastare i reati contro il patrimonio.

L’appartamento svaligiato e la refurtiva recuperata

Gli agenti hanno rapidamente individuato l’appartamento da cui le donne erano uscite e hanno contattato la proprietaria. Una volta entrati nell’abitazione, hanno constatato che la casa era stata completamente messa a soqquadro. Oltre agli indumenti trovati nei borsoni, risultavano mancanti anche diversi monili in oro e monete da collezione. La refurtiva, composta da 4 collane in oro e perle, 1 braccialetto, 2 anelli e 1 paio di orecchini con perle, è stata successivamente recuperata e riconsegnata alla legittima proprietaria.

Le indagini e la perquisizione personale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le due donne fermate sono risultate essere di origine francese e prive di una residenza stabile in Italia. Dagli accertamenti effettuati tramite i terminali delle forze dell’ordine, è emerso che entrambe avevano precedenti specifici per il reato di furto in abitazione. Accompagnate in Questura, sono state sottoposte a una perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di due grossi cacciaviti e due lastre di plastica rudimentali, probabilmente utilizzati per forzare la porta dell’appartamento. Gli strumenti erano stati nascosti nei pantaloni e nei calzini delle donne, mentre i gioielli rubati erano occultati nelle tasche dei pantaloni.

Strumenti da scasso anche nell’auto delle sospettate

Durante le indagini, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all’automobile in uso alle due donne. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti ulteriori strumenti da scasso, confermando la natura premeditata dell’azione criminale. Il ritrovamento di questi oggetti ha rafforzato il quadro accusatorio nei confronti delle due donne, già note alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furto.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

Alla luce degli elementi raccolti, le due donne sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso e porto di strumenti atti ad offendere. Sono state poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti. Tutta la refurtiva recuperata, inclusi i gioielli e le monete da collezione, è stata restituita alla proprietaria dell’appartamento, che ha potuto così riavere i suoi beni sottratti.

Un fenomeno in crescita e l’impegno delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce in un contesto più ampio di attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei reati contro il patrimonio, che negli ultimi mesi hanno registrato un aumento anche nella provincia di Biella. L’operazione della Squadra Mobile rappresenta un esempio concreto dell’efficacia dei servizi di controllo e prevenzione messi in campo per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Le immagini della refurtiva e degli strumenti sequestrati

La Polizia di Stato ha diffuso anche alcune immagini relative all’operazione, che mostrano parte degli indumenti e dei monili recuperati, oltre agli strumenti da scasso sequestrati alle due donne. Le fotografie testimoniano la quantità e la varietà della refurtiva, nonché la pericolosità degli strumenti utilizzati per compiere il reato.

Conclusioni

L’arresto delle due donne di origine francese, colte in flagranza di furto aggravato e trovate in possesso di strumenti da scasso, rappresenta un importante successo per la Squadra Mobile della Questura di Biella. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta ai reati contro il patrimonio e conferma l’impegno costante delle autorità nel garantire la sicurezza della comunità locale.

