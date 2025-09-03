Ladri al Museo Civico della Memoria e della Storia di Isernia, furto di merletti da oltre 200mila euro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Colpo nella notte al Museo Civico della Memoria e della Storia di Isernia, dove ladri ignoti si sarebbero introdotti forzando le teche che custodivano preziosi merletti a tombolo. Il valore del bottino, secondo una prima stima, supererebbe i 200mila euro. A dare l’allarme è stata la custode questa mattina, al momento dell’apertura. Forze dell’Ordine sul posto.

Il furto al Museo Civico della Memoria e della Storia di Isernia

È avvenuto nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre 2025 un furto al Museo Civico della Memoria e della Storia di Isernia, in Molise. A dare l’allarme è stata la custode del museo nella mattinata di oggi, al momento dell’apertura.

La donna ha trovato le vetrine infrante e ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica, che hanno avviato i rilievi e stanno cercando indizi utili all’identificazione dei responsabili.

Secondo le prime stime, il valore degli oggetti trafugati supererebbe i 200mila euro. I ladri hanno preso di mira le teche che custodivano antichi merletti lavorati a tombolo, alcuni risalenti al XVIII secolo.

I merletti rubati

Stando alle prime ricostruzioni fin qui effettuate, emerge che i ladri hanno portato via esclusivamente i manufatti di tombolo. Non sono stati toccati gli altri reperti presenti nel museo, come gli oggetti bellici della sezione dedicata al bombardamento del 10 settembre 1943.

Tra i pezzi sottratti figurano alcuni dei lavori più pregiati della collezione, tra cui merletti di corredi antichi e un conopeo (la copertura in tessuto del tabernacolo nelle chiese cattoliche).

Secondo quanto riportato dal Giornale del Molise, le sorelle Buccigrossi, che avevano donato parte dei manufatti, hanno parlato di un colpo “troppo mirato per essere casuale”, ipotizzando un furto su commissione.

Le parole del sindaco di Isernia

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha commentato l’accaduto con un post sui social: “Con grande amarezza vi comunico che questa notte alcuni malviventi si sono introdotti nel nostro Museo Civico della Memoria, portando via numerosi manufatti di tombolo antico, patrimonio unico ed inestimabile per la nostra comunità”.

“Si tratta di un atto gravissimo, che ferisce la nostra identità” ha poi aggiunto il primo cittadino, specificando che l’amministrazione comunale intende rafforzare il sistema di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere nel centro storico.

Il sindaco ha inoltre invitato i cittadini a collaborare con le Forze dell’Ordine, segnalando eventuali dettagli o movimenti sospetti registrati nelle ore del furto.