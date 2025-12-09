Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nella notte tra venerdì e sabato a Treviso, dove un giovane cittadino rumeno è stato fermato mentre cercava di introdursi in un magazzino delle Ferrovie dello Stato, nell’area Santi Quaranta di Treviso, insieme ad altri complici.

Il blitz della Polizia: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un’intensificazione dei controlli sul territorio, disposta dal Questore Alessandra Simone. L’obiettivo era quello di prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio, in particolare i furti di rame che negli ultimi tempi hanno colpito la zona.

L’intervento nella notte: come si sono svolti i fatti

Nella notte tra venerdì e sabato, una segnalazione giunta al numero di emergenza 113 ha allertato la Polizia su un possibile furto in corso presso un magazzino delle Ferrovie dello Stato, situato in via XV Luglio, nell’area denominata Santi Quaranta, di proprietà di RFI. Gli agenti della volante, giunti rapidamente sul posto, hanno udito forti rumori provenire dall’area recintata che ospita il magazzino e i binari ferroviari.

L’inseguimento e l’arresto

Dopo aver scavalcato la recinzione, i poliziotti hanno sorpreso tre uomini intenti a forzare la porta d’accesso della struttura, utilizzando grossi arnesi da scasso. Alla vista delle forze dell’ordine, uno dei malviventi è riuscito a fuggire scavalcando la recinzione, mentre un secondo complice si è dileguato lungo i binari. Il terzo, invece, ha abbandonato un pesante attrezzo metallico usato per forzare la porta, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo fermato, un cittadino rumeno di 18 anni (classe 2006), è risultato già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio della stessa natura. Dopo essere stato immobilizzato, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Il contesto: i controlli e la prevenzione

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio disposto dal Questore di Treviso, volto a contrastare i furti e i reati contro il patrimonio che, soprattutto nelle ore notturne, rappresentano una minaccia per la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture strategiche come quelle ferroviarie. L’area Santi Quaranta, in particolare, era stata oggetto di attenzione per la presenza di magazzini e materiali sensibili come il rame, spesso preso di mira dai ladri.

Le indagini e la ricerca dei complici

Le indagini della Polizia di Stato proseguono per identificare e rintracciare i due complici riusciti a fuggire durante l’intervento. Gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo elementi utili per risalire all’identità dei fuggitivi. L’arresto del giovane rumeno rappresenta un importante risultato nella lotta ai furti di rame, un fenomeno che causa danni economici e disagi anche ai servizi pubblici essenziali.

